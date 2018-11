Chivas asegura que no se ha invertido más en su película que en un refuerzo

No entran a la liguilla del Apertura 2018, pero el vicepresidente ejecutivo del “Rebaño Sagrado”, Amaury Vergara Zataín, hijo de Jorge Vergara, afirma que la cinta es un homenaje al equipo más popular de México

La historia, dirigida por Rubén R. Bañuelos, llega a la pantalla grande este 23 de noviembre

Arturo Arellano

La película de Chivasse estrenará este 23 de noviembre y en ésta se retrata cómo fue el trabajo del equipo y algunos de los secretos de su doblete del Clausura 2017. Lo mismo destacaron los directores de la cinta Rubén R. Bañuelos e Iván Lopez Barba que ya trabajan en un siguiente proyecto que incluiría el Mundial de Clubes.

En conferencia de prensa, Amaury Vergara, vicepresidente de las Chivas Rayadas, señaló que la cinta está llena de valores y que antes de querer lucrar con el proyecto, la idea es inspirar a los jóvenes a alcanzar sus metas, como en el caso del equipo lo son los campeonatos. “Para nosotros es importante lo que viene, lo que ya se logró y cómo se hizo la calificación al Mundial de Clubes, tenemos la mente puesta en ello y en grande, queremos el éxito total, siempre esperamos y buscamos el éxito total. Así se piensa en Chivastoda la vida”, declaró.

Vergara destaca que esta cinta retrata cómo un grupo de mexicanos que se puso como objetivo ganar Copa y Liga en el primer semestre de 2017, terminó por conseguirlo. “No es una película que se pensó desde una perspectiva de Chivas, sino quisimos lo más verdadero posible. La libertad de expresión fue totalmente otorgada y el mensaje, lo que creemos que estamos aportando y no sólo para los equipos de futbol, sino para los medios, es que hay historias de éxito y de unión y que se cuentan poco o de manera distorsionada y creemos que algo que necesita México es contar las historias de éxito. Ojalá muchos equipos se animen a contar lo que les pasa adentro”.

Lo mismo declaró que esta cinta tuvo un presupuesto dentro de los límites de lo “deportivo”, pues algunos fans acusaban que se había invertido más en la película que en refuerzos para el equipo “No se ha invertido más en esta película que en un refuerzo y no creo que sea un insulto, sino es mandar un mensaje positivo de lo que somos y sería difícil negar todo lo que hacemos. Burla sería hacer todo lo contrario y esto es una declaración de amor, es un poema a lo que hacemos y no puedo concebir de que sea una burla. Está en un costo estándar de lo que cuesta un documental y no estamos pensando en recaudar, el cine es un arte antes que un negocio y estamos seguros que es una película exitosa y no estamos buscando una figura en particular por lo que se hizo”, subrayó.

Ya se trabaja en la secuela de este proyecto: Rubén R. Bañuelos

Más tarde en entrevista para DIARIO IMAGEN, Rubén R. Bañuelos, director de la cinta detalló: “Llegamos al proyecto porque cuando inicia la aventura de ChivasTV, nos encargamos de hacer la parte de desarrollo de contenido, es cuando queremos llegar lo más cerca posible al equipo de futbol, nos damos cuenta que hay una historia ahí, una de transformación que se dio con la catarsis que provocó la llegada de Matías como entrenador, ese proceso de transformación era digno de contarse”. Añade que “en estos tiempo de inmediatez con todo hecho de la noche a la mañana, el mensaje de la película es que la grandeza es un camino no un resultado, eso queremos transmitir con la cinta, el proceso de estos personajes más allá de Chivases que es una historia de personajes, el futbol es un vehículo para contra una historia. Así se vuelve una cinta universal se trata de un equipo de mexicanos poniéndose de acuerdo para llegar a una misma meta”.

“Explica que “la película comprende el periodo de un año, el torneo anterior al campeonato y el campeonato mismo, sabíamos que el equipo seria campeón, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que sucedería, afortunadamente se dio en ese espacio de tiempo en el que realizábamos la película”. Asegura que el resultado es bueno “La gente comenta que creen que iban a ver un comercial de Chivaso una cinta solo para fans del equipo, pero no es así, por ello le gusta al público en general”.

Lo mismo aclara que “soy muy aficionado al futbol, pero no soy hincha de Chivas, eso fue una ventaja porque nos dio la oportunidad de darle un criterio amplio a la película, desde un punto neutral. Ya posteriormente fue inevitable hacerme seguidor de Chivas, pues viví dos años con los jugadores, sí tengo un vinculo con ellos”.

Finalmente, adelanta que ya trabajan en una secuela de este proyecto “no podemos dar muchos detalles de lo que viene, pero sí tenemos el plan de darle seguimiento a este proceso. Como cualquier cineasta nuestro interés es contar historias así que no buscamos proyectos sino historias”. Así con los rostros de gente como Salcido, Pulido, Pizzarro, Saldívar. Almeida y otros, la cinta llega a los cines el 23 de noviembre.