Entregan Premio Estatal del Deporte 2018 a atletas

Encabeza Del Mazo ceremonia por aniversario de la Revolución

Se caracteriza Edomex por un gobierno transparente y de rendición de cuentas

Toluca, Estado de México.- El gobernador Alfredo Del Mazo Maza encabezó la ceremonia conmemorativa por el CVIII aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, donde la secretaria de Cultura, Marcela González Salas, indicó que en el Estado de México se acredita un gobierno transparente y de rendición de cuentas que da la cara a la población mexiquense y que cimienta sus valores en la Constitución mexicana, documento donde se plasman los principios del movimiento revolucionario.

Puntualizó que en la Constitución mexicana se compromete a los gobernantes a educar para la libertad, amar a la patria y ser solidarios, como se hace de manera cotidiana en el Estado de México.

“En el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, nuestro gobernador, el licenciado Alfredo Del Mazo Maza, acredita un gobierno transparente y de rendición de cuentas, de cara siempre a las y los mexiquenses, y con pleno respeto a la autonomía de los poderes”, señaló.

“Aquí en el Estado de México la justicia no es ilusión, la libertad no es fantasía, la igualdad no es un canto fallido y el desarrollo no es una utopía, porque todo ello se define y se concreta en la faena social por excelencia, nuestra Revolución, que es permanente”, afirmó González Salas al dar el mensaje oficial de la ceremonia.

Por su parte, el gobernador Alfredo Del Mazo entregó el Premio Estatal del Deporte 2018 a Mayan Oliver Lara, quien obtuvo medalla de oro, tanto en prueba individual como en prueba por equipo en Pentatlón Moderno en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla, Colombia, así como a Alegna González Muñoz, medallista de oro en 10 mil metros en caminata en la Copa del Mundo de Marcha Taicang, China, y medallista de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 de Finlandia.

También a Yermain Fernández Ángeles, quien se dedica a la danza deportiva en silla sobre ruedas, ganador de medallas de oro en estilo libre individual, plata en categoría dúo latín y bronce en standard varonil en el Campeonato del Mundo de Danza Deportiva. Mientras que en la categoría de entrenador, el reconocimiento fue para Ignacio Zamudio Cruz, en la rama deportiva de atletismo.

“Esta forma de conmemoración representa nuestra voluntad pacifista y conciliadora, sabemos que optar por el camino del deporte es creer en el esfuerzo, es crecer en la perseverancia y en la determinación individual y colectiva”, expresó Marcela González.

La titular de la Secretaría de Cultura manifestó también que la Revolución mexicana mantiene vivo el anhelo progresivo de justicia, así como la consecución y fortalecimiento de la libertad y la cultura, por lo que su conmemoración debe refrendar la unidad necesaria para la construcción del México de hoy y de mañana, ya que este movimiento social forma parte del empoderamiento de la población para consolidar una patria fuerte, digna y soberana.

Agregó que el Estado de México es una entidad presente y activa en los tiempos que vive la nación, mediante el fortalecimiento de valores sociales, capacidades y actitudes que permitan estructurar la modernidad para las nuevas generaciones.

En este sentido, dijo, la cultura es un punto toral en la agenda de la Revolución y de la entidad mexiquense, ya que ésta representa respeto, progreso y armonía, además de contribuir para confrontar los retos del presente y futuro de la sociedad.

A nombre de los galardonados con el Premio Estatal del Deporte, Yermain Fernández Ángeles sostuvo que es de vital importancia contar con el respaldo del Gobierno del Estado de México, para poder mantener el legado de los atletas mexiquenses en las diferentes competencias, siempre con el objetivo de cosechar triunfos y colocar el nombre la entidad mexiquense en alto.

Puntualizó que igual que él, los deportistas que reciben esta distinción en materia deportiva se convierten en ejemplo e inspiración, no sólo para las futuras generaciones, sino para todos los mexiquenses que todos los días trabajan para dar una mejor calidad de vida para sus familias.

Dijo que para él es un honor ser distinguido con este reconocimiento, mismo que es un aliciente que le inyecta orgullo y entusiasmo para continuar con su preparación deportiva y seguir representando a la entidad.

Durante la ceremonia conmemorativa por el CVIII aniversario del inicio del movimiento de la Revolución mexicana, 750 alumnas de las Secundarias número 3 “Licenciado Benito Juárez”, número 7 “Estado de México” y 306 “Acolmiztli Nezahualcóyotl”, presentaron una Tabla Gimnástica Monumental, al tiempo que estudiantes de la secundaria número 1 “Miguel Hidalgo”, realizaron mosaicos cromáticos y murales alusivos a la ocasión.

En esta ceremonia estuvieron presentes la Presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado de México, Azucena Cisneros Coss;, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Javier Medina Peñaloza. el General Brigadier, Diplomado del Estado de Mayor, Andrés Ojeda Ramírez, y el Presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, entre otros.