Hay vacío legal para actuación de fuerzas armadas en seguridad: EPN

Indispensable, contar con un marco legal que regule actuación

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la ley de seguridad interior promulgada en diciembre de 2017, las fuerzas armadas están ante un vacío legal para regular su actuación en labores de seguridad interior, señaló el presidente Enrique Peña Nieto.

Por ello, apuntó que corresponderá a la nueva legislatura y al próximo gobierno federal dar la certeza jurídica necesaria para la actuación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en materia de seguridad interior, pues es indispensable contar con un marco legal que regule su actuación.

“Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a la ley promulgada en diciembre del año pasado, nuevamente estamos frente a un vacío legal que debe ser subsanado”, dijo el mandatario federal en la ceremonia de imposición de condecoraciones y ascensos a personal militar.

En el marco de la conmemoración del 108 Aniversario de la Revolución Mexicana, subrayó que ante la debilidad de las policías locales es indispensable contar con un marco jurídico que regule la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en materia de seguridad interior.

En su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas, aseveró que soldados, pilotos y marinos han sido factor de cohesión, estabilidad y desarrollo para el país, y que en la actualidad también son una fuerza a favor de la paz y la tranquilidad entre la población.

“Gracias a sus notables contribuciones en materia de seguridad, se han ganado el respeto y cariño de los mexicanos, principalmente en las zonas más vulnerables del país. Hacer frente al reto de seguridad pública habría sido impensable sin la decidida participación de las fuerzas armadas”.

“Ciertamente se trata de un respaldo subsidiario y temporal que se brinda a distintos estados de nuestro país a petición expresa de los gobernadores”, pues de “haber procedido de otra forma, habría significado a abandonar a su suerte a la población afectada”, recalcó el Ejecutivo federal.

Afirmó que tras seis años de ser el comandante supremo de las fuerzas armadas, ha confirmado que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada están siempre únicamente al servicio de la nación, y que “más allá de colores e ideologías, su única bandera es y será siempre México”.

“Cada mano que estrecho, cada reconocimiento que entrego, cada ceremonia en la que coincido con personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, es un motivo más para sentir un profundo orgullo y admiración hacia todos ustedes”, sostuvo el Presidente en el acto realizado en el Campo Marte.

“Me he emocionado al verlos marchar en los desfiles conmemorativos, he sentido orgullo al recibir el parte de una misión cumplida, y también he lamentado con pesar, la pérdida de quienes han dado su vida sirviendo a la patria”, expresó el presidente Peña Nieto.

Afirmó que como su comandante supremo siempre veló por el bienestar de las tropas y de sus familias, y que ha sido un firme defensor del trabajo que realizan a favor de los mexicanos. “Les agradezco su respaldo institucional y su entrega a las mejores causas de la nación”.

“Siempre estaré muy orgulloso de cada uno de ustedes y de las instituciones militares y navales que hoy como ayer, son pilares de nuestra nación”, finalizó el presidente.