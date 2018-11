¿Día del Hombre?

Folclor urbano

Salvador Estrada

El pasado 19 de noviembre se festejó “El Día del Hombre”, en 49 países, festividad que contó con el aval de la Organización de las Naciones Unidas y de la UNESCO.

Ese día en México coincidió con el Buen Fin y los hombres de este país no recibieron ni siquiera un abrazo, es decir, no los tomaron en cuenta ni sus familiares ni sus amigas, que cerraron los ojos para olvidarse de los hombres.

Y se fueron de compras para endrogarse “con el dinero plástico”.

Los hombres de a devis, no celebraron, como suelen hacerlo, en su cumpleaños u onomástico, porque la fecha de su día todavía no “pega” en la agenda social.

Si los restaurantes, bares y cantinas hubieran hecho promoción los hombres la festejarían en grande porque para “eso son hombres” ¿o no?.

“El Día del Hombre” , ideado por el profesor Thomas Oaster, de la Universidad de Missouri, en 1992, alcanzó la aceptación en 49 países hasta 1999, pero en México no ha tenido eco porque aquí los dichos influyen. Para “ser hombre se requiere de las tres efes: ser feo, fuerte y formal”

Aquí los hombres no se ven feos, sino que se sienten galanes, y de formales no tienen nada y tampoco son fuertes, por lo cual no cumplen con ese dicho mexicano.

Acerca del hombre hay muchos dichos, aforismos, que a veces se usan en pláticas o discusiones y todos los hombres se sienten “chinguetas” cuando los expresan. Y se las dan de conocedores

“El hombre y sus circunstancias”. “El hombre es enemigo del hombre”. “Un hombre que no pasa el tiempo suficiente con su familia, no merece ser hombre”.

“El hombre es un animal inteligente que se comporta como un imbécil”. “El verdadero mal del hombre no es lo que sufre, sino lo que hace”.

Estos aforismos son de escritores, pensadores y poetas.

Y hay otros que son expresiones del pueblo. ”Con el hombre callado, mucho cuidado”. “Hombre hablador e indiscreto no le confíes tu secreto”. “A los hombres y a los árboles los conoces por sus frutos”.

Los hombres en México presumen su hombría cuando se vuelven machistas y tratan mal las mujeres, incluso llegan a golpearlas, “para que sepa quién manda”.

Tal vez por el machismo, aquí “El Día del Hombre” no se toma en cuenta, sobre todo por las mujeres mexicanas, que sueñan con un HOMBRE DE VERDAD, que las ame, las proteja, las cuide, que les dé libertad y comprensión, que sea trabajador, disciplinado, ordenado y responsable y… tantas cosas más que prefieren ser madres solteras porque un hombre así, con esas cualidades, no existe ni en los cuentos de hadas, en donde al final “el príncipe azul, acaba despintado”.

