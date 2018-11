Segob no operará medios de comunicación públicos

Recula Morena en el Senado

Ya no alterarán las facultades actuales de SG en la materia

El senador Ricardo Monreal Ávila presentó una reserva para eliminar del dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Artículo 27 Fracción VIII, en materia de medio de comunicación públicos, que le otorgaba a la Segob atribuciones para proveer el servicio de radiodifusión pública digital.

Al iniciar el debate en lo particular de dichas reformas, expuso en tribuna que las atribuciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) no se modificarían, por lo que no intervendrá en los medios públicos de radio y televisión que por su naturaleza tienen contenidos educativos, de valores cívicos, de formación ciudadana y de promoción de la cultura.

Reconoció que el dictamen que avaló y envió la Cámara de Diputados derivó en preocupación de especialistas, periodistas y defensores de audiencias públicas, por lo que planteó no alterar las facultades actuales de la Segob en materia de medios.

Monreal Ávila propuso regresar a la redacción original de la iniciativa y conservar la normatividad actual, eliminando la expresión “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”.

Reconoció que en atención a los diversos señalamientos de periodistas, académicos y especialistas se eliminó dicha reforma y con ello se pretende garantizar el tránsito a un gobierno abierto, sin controles, sin cooptación, sin compra de silencio o favoritismo, ni coerción en los medios de comunicación, sea cual sea el origen o su dueño.