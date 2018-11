Agentes de EU disparan balas de goma y lanzan gas a migrantes

Rompen cerco en México e intentan cruzar

Tras casi tres horas de movilización, indocumentados centroamericanos regresaron a los albergues instalados en Tijuana; habrá deportaciones: SG

José Luis Montañez

Cientos de indocumentados centroamericanos intentaron cruzar por la fuerza la frontera entre Tijuana y California, por lo que los agentes de Estados Unidos les arrojaron gas lacrimógeno y les dispararon balas de goma.

Luego que medios nacionales e internacionales anunciaran que fueron repelidos, también se informó que un grupo fue detenido por la Patrulla Fronteriza.

Los migrantes se acercaron al muro que divide a ambas naciones y algunos comenzaron a escalar las vallas de metal y se sentaron en lo alto. Mientras, del otro lado agentes de la Patrulla Fronteriza comenzaron a agruparse en la zona.

Algunos rompieron el bloqueo de la policía mexicana cerca del cruce internacional de la frontera, en un intento por presionar a las autoridades estadounidenses para que escuchen sus solicitudes de asilo.

La televisión de México mostró imágenes de los cientos de migrantes en la frontera que intentaron saltar por encima de la cerca que separa a los dos países.

Los migrantes portaban banderas estadounidenses y hondureñas pintadas a mano y cantaban”: ¡No somos criminales”, somos trabajadores internacionales!

Los helicópteros de la Patrulla Fronteriza sobrevolaron sobre sus cabezas, mientras que los agentes vigilaban a pie más allá de la cerca de alambre, en California.

La Oficina de la Patrulla Fronteriza en San Diego dijo a través de Twitter que los cruces habían sido suspendidos en el puerto de entrada de San Ysidro, en las instalaciones del este y del oeste.

También se suspendió la circulación a los autos en el norte de San Ysidro, por lo que autoridades pidieron estar al tanto de las actualizaciones de estas medidas.

Muchos centroamericanos esperan solicitar asilo en Estados Unidos, pero los agentes en el punto de entrada de San Ysidro procesan menos de 100 solicitudes de asilo por día.

Rompen bloqueo en lado mexicano

Después de poco más de una hora de manifestación pacífica contenida por policías federales y gendarmes, en un puente situado a por lo menos tres kilómetros de distancia de su meta, grupos de centroamericanos rompieron filas y empezaron a correr con rumbo al Canal del Río Tijuana, muy cercano a la garita , tomando por sorpresa a los agentes federales.

En pocos minutos llegaron al área de El Chaparral, donde había poca presencia de las fuerzas de seguridad, por lo que después de correr algunos kilómetros, alcanzaron la puerta fronteriza y las instalaciones mexicanas de Aduanas, donde normalmente hay elementos efectivos.

Si bien en algunos momentos se dieron empujones entre centroamericanos y policías, hasta el momento los altercados no se reportan graves, y el mensaje entre los migrantes es el de mantener la relativa calma para evitar perder su oportunidad de lograr su trámite de asilo en Estados Unidos.

El sábado, una guatemalteca resultó herida cuando intentó escalar con sus dos hijos la valla fronteriza entre México y Estados Unidos, informaron autoridades estadounidenses.

La mujer, de 26 años, cayó sobre unas varillas que le atravesaron el cuerpo cerca del cruce fronterizo de San Ysidro, dijo el agente de la Patrulla Fronteriza Tekae Michael y que paramédicos la trasladaron a un hospital para que la atendieran.

Tras movilización, migrantes vuelven a albergues en Tijuana

Tras casi tres horas de movilización, migrantes centroamericanos que intentaron cruzar por la fuerza a Estados Unidos, se replegaron y comenzaron a regresar a los albergues instalados en Tijuana. “La decisión fue ganar o morir. Hoy no vamos a pasar nosotros, pero habrá quienes pasen por otro lado”, dijo un migrante.

Deportarán a migrantes que intentaron cruzar: Segob

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que los integrantes de la caravana migrante que rompieron el cerco policial en la garita de El Chaparral, en Tijuana, e intentaron irrumpir de manera violenta a Estados Unidos serán deportados.

“El Instituto Nacional de Migración va a proceder a deportar a los que intentaron ingresar violentamente; lejos de ayudar, es perjudicar porque se vuelven actos de provocación. Habrá deportados, serán la gente que hemos identificado como personas violentas que irrumpieron el orden legal mexicano. La actuación será con firmeza”, afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida en entrevista para Milenio Televisión.

Navarrete dijo que tienen identificados a las personas que incitaron a los migrantes a romper el cerco policial y dirigirse a la frontera con Estados Unidos para intentar cruzar.

El secretario de Gobernación también descartó que haya heridos por arma de fuego a pesar de la reacción violenta por parte de las fuerzas norteamericanas que lanzaron gases lacrimógenos a los migrantes que intentaban cruzar la frontera. “Tenemos certeza de que no hay heridos por arma de fuego; no hay heridos de bala en este momento y mucho menos ante un intento violento de irrumpir, y por la respuesta agresiva que hemos tenido por parte de Estados Unidos”.

Navarrete Prida también descartó la presencia de las fuerzas armadas mexicanas, únicamente reforzarán la seguridad en donde se necesite.“Vamos a reforzar la parte fronteriza en aquellos puntos en donde nuestros compañeros de los tres niveles de gobierno tuvieron dificultades con operativos de la policía; no vamos a desplegar fuerza militar, esa no es la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto”.

Inteligente, que México frene caravanas: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que sería inteligente que México detuviera las caravanas migrantes antes de que lleguen a la frontera o que los países de origen no les permitieran formarse.

“Sería muy inteligente si México detuviera a las caravanas antes de que lleguen a nuestra frontera sur, o si los países en las que se originan no les permitieran formarse (es un modo en el que ellos sacan a ciertas personas de su país y los arrojan en los Estados Unidos. Ya no más)”, escribió en Twitter. En la publicación, el republicano culpó a los demócratas de crear este “problema” y reiteró que no habrá más cruces en la frontera.

El sábado, luego que la senadora Olga Sánchez Cordero, perfilada para la Secretaría de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador, rechazó haber llegado a un acuerdo de asilo con Estados Unidos, Trump insistió que los migrantes se quedarán en México hasta que sus casos sean revisados.