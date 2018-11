La novia del feeling regresa a México con “Omara siempre”

Portuondo se hará acompañar de la Orquesta Failde para su presentación del 29 de noviembre en el Salón Los Ángeles, donde ofrecerá un único concierto con lo mejor de la música cubana

Arturo Arellano

La cantante cubana Omara Portuondo, tambien conocida como “La novia del feeling”, llegará de nueva cuenta a la CDMX, esta vez en compañía de la prestigiada Orquesta Failde, originaria de Matanzas, Cuba, para ofrecer de forma conjunta un único recital con lo mejor de la música cubana el 29 de noviembre en la casa de la musica cubana en México, el Salón Los Ángeles.

La señora Oamara Portuondo, acompañada de Pedro Pablo Cruz, mánager de La Orquesta Failde y Ethiel Failde, líder de la misma, ofrecieron una conferencia de prensa, en la que dejaron claro el porqué de su llegada a este recinto de la capital mexicana. “Es un placer estar con ustedes, es realmente un sueño para nosotros, estuvimos el año pasado en gira por cinco estados del país, pero volvemos recargados a un escenario fundamental para nosotros, que es el Salón Los Ángeles, un lugar que dice Doña Omara es obligatorio de visitar por la música que tocamos. Para esta presentación traemos danzón, danozonete, mambo, cha cha chá, boleros, salsa, son y hasta cumbia para los mexicanos, una dedicada a ustedes llamada ‘Tacumbia’, que habla de lo rica que es su comida”, dijo Failde.

Ahondan que “homenajeamos a esta grande personalidad de la música (Omara Portuondo), con algunos temas de su repertorio. De entrada es un showdedicado al pueblo de México, tenemos una enorme gratitud hacia ustedes por el arraigo de nuestra música a su cultura y como la defienden, eso nos conmueve. Lo mismo celebramos el aniversario 140 de ‘Las alturas de Simpson’, el primer danzón registrado de la historia y el centenario de Benny Moré, por lo cual también se lanzará un fonograma de sus éxitos el próximo año”.

Bien dicen que Omara Portuondo canta mucho y habla poco, pero esto no le impidió dar sus impresiones de su regreso a México, con la Orquesta Failde. “Estoy encantada de estar aquí, me siento como en mi casa, como cubana al fin, estoy agradecida con esta cultura que tanto queremos todos los artistas cubanos. Todos hemos venido y le hemos cantado a México, porque no podemos hacer otra cosa para agradecerles, solo con nuestro arte”.

Refiere su gusto de trabajar con jóvenes como los que conforman Orquesta Failde: “Dice una cancion que ‘Joven ha de ser, quien algo quiera hacer para crecer’. Estoy con ellos porque son jóvenes y son quienes van a mantener viva nuestra cultura musical. Hay que encargarnos de animarlos a que se enamoren de ella y sigan llevándola al mundo, porque nosotros nos vamos y ellos se quedan”.

De pisar el Salón Los Ángeles, Pedro Pablo Cruz explica: “es un compromiso con la administración del lugar, por haber mantenidolo a flote un espacio donde más se baila la música cubana, eso mantiene viva la presencia de Cuba en este país. Tenemos una buena relación con Miguel Nieto, promotor del lugar, además de que fue el primero que abrió las puertas a Orquesta Failde”, a esto Failde agregó “Sentimos la nostalgia de que no existen lugares como éste (Salón Los Ángeles) en nuestro propio país. No tenemos algo con las dimensiones techadas de este lugar y nos conmueve que aquí acudan danzoneros leales a nuestra música y a su manera de bailar”.

Omara, ganadora de la Luna del Auditorio por Mejor Espectáculo de Música Tradicional, celebra que Salón Los Ángeles tenga 82 años de vida. “Es un templo para los músicos cubanos, por ahí han pasado las grandes estrellas del danzón, son y todos los géneros de la música cubana. Al primer lugar al que llegan los danzoneros es al Salón Los Ángeles”.

Este show tendrá seis horas de duración, dado que también se presentarán otros artistas antes del gran cierre con La Orquesta Failde y Omara Portuondo, integrante de Buenavista Social Club, quien entre otras canciones interpretará “20 años”, “Dos gardenias” y “Lágrimas negras” con el sentimiento que le ha hecho ganarse el adjetivo de “La novia del feeling”.

