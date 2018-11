Operaciones bursátiles

Desde el portal

Ángel Soriano

La diputada Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, indicó que México presenta un rezago en la cobertura de operaciones bursátiles, pues 62 por ciento de las cuentas de casas de bolsa están radicadas en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, por lo que es necesario avanzar en la participación de todos los ciudadanos en los mercados, sin importar el lugar geográfico donde se encuentren.

Indicó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) considera que un mercado bursátil sano debe generar oportunidades de inversión para amplios sectores, no sólo para unos cuantos y “uno de los elementos que limitan el acceso a mayores servicios financieros bursátiles, es la contratación presencial, que implica la visita del interesado a las instalaciones de la casa de bolsa”.

Con la aprobación ayer de la reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores, en la Cámara de Diputados, se busca aumentar la inclusión financiera en materia de operaciones bursátiles, dando certeza jurídica a los ciudadanos en la celebración de esas transacciones.

Se prevé utilizar la Firma Electrónica Avanzada, por considerarla una herramienta idónea para dar validez a contratos celebrados entre instituciones bursátiles y ciudadanos, pues en el trámite para su obtención, se valida la personalidad del interesado con documentos oficiales e información biométrica obtenida con alta tecnología de sistemas de encriptamiento de información.

TURBULENCIAS

Tren Maya y el acceso a la información

Al inaugurar el X Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales en América Latina en el CIDE Santa Fe, el consejero del INAI, Joel Salas, dijo que “el acceso a la información y la transparencia no son temas aislados, la información incide en la solución de conflictos socioambientales, con beneficios para todos. Por ejemplo, en el caso del Tren Maya, no puede iniciarse la construcción hasta que no se consulte a los pueblos originarios, informados de antemano en su idioma sobre el estudio ambiental del proyecto”, por lo cual celebró la firma del Acuerdo Escazú para el acceso a la información en México y la apertura de espacios gubernamentales a la participación ciudadana…Solicitaron licencias por tiempo indefinido de los diputados de Morena, José Jaime Montes Salas, de Sinaloa; Horacio Duarte Olivares, Estado de México; Indira Vizcaíno Silva, Colima, Lorena Cuéllar Cisneros, Tlaxcala; y Juan Carlos Loera de la Rosa, Chihuahua y Alberto Esquer Gutiérrez de Jalisco… El Grupo Parlamentario del PAN no está en contra de la eliminación del fuero, por el contrario, ha sido una propuesta que ha impulsado varias legislaturas atrás y en la votación del pasado martes en el Pleno de la Cámara de Diputados se vio reflejado el mismo propósito, afirmó la diputada Mariana Dunyaska García Rojas. Explicó que en lo que no estuvo de acuerdo, fue en que el documento aprobado en comisiones por la mayoría de Morena, aunque eliminaba el fuero, creaba una nueva figura protectora para el presidente, denominada: Inmunidad constitucional, la cual le permitiría, al igual que a gobernadores y altos funcionarios, mantenerse en el cargo mientras proseguía el proceso penal en su contra, lo que era a todas luces, un engaño…Una inversión de 3 millones de pesos realizaron los adversarios del edil José Antonio Hernández Fraguas, para acusarlo de corrupción desde medios electrónicos, pero el experimentado ex dirigente priísta recurrió a la PGR para que se investigue a los autores de la campaña cibernética en su contra y al parecer con esto, y una aclaración del constructor involucrado en un presunto fraude, aclaró todo…

@BrechaRevista

asorianodesdelportalo@hotmail.com