El último vuelo del avión presidencial

Viaje de EPN a Argentina

Fue adquirido en 2012 a un costo total de 2 mil 952 millones de pesos

Luego de 2 años 9 meses y más de 130 vuelos dentro y fuera de México, el avión presidencial “José María Morelos y Pavón”, emprendió su último vuelo.

El pasado martes el TP-01 realizó su último vaje en territorio nacional para una gira del presidente por los estados de Sonora y Sinaloa.

El TP-01 es un Boeing 787-8 de la serie Dreamliner, fue adquirido en 2012 por el presidente Felipe Calderón a un costo total de 2 mil 952 millones de pesos (218 millones de dólares), que se pagaron a 13.5 pesos por dólar.

La Sedena aún lo paga a través de un crédito de Banobras hasta el año 2027.

Tiene una vida útil estimada de 25 años, por lo que pudiera estar en servicio hasta el año 2040. “Es un avión que está para el uso de los presidentes y que transporta a comitiva y medios de comunicación”, comentó el mandatario durante el primer vuelo oficial.

Desde su diseño como avión presidencial, fue adaptado para transportar solo a 80 pasajeros: 24 de comitiva, 42 de seguridad y medios de comunicación, así como 12 de tripulación y 2 pilotos.

Inició operaciones oficiales con la matrícula XC-MEX el 10 de febrero de 2016, cuando trasladó al mandatario mexicano a Sonora, donde conmemoró el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.

De los poco más de 130 vuelos realizados, al menos dos decenas de ellos fueron para atender la emergencia por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado en entidades como Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Guerrero.

En el caso de giras internacionales y gracias a la autonomía mayor de vuelo que tiene el TP-01, en noviembre del año pasado concretó el viaje más largo de una aeronave mexicana cuando regresó al jefe del Ejecutivo de la ciudad de Da Nang, Vietnam donde acudió a la reunión del G20 a la CDMX, en un recorrido de más de 15 mil kilómetros y 16 horas en el aire sin reportar combustible.

Durante estos más de dos años y medio de operaciones, el TP-01 ha aterrizado en la mayoría de los estados del país y en al menos una decena de naciones del mundo: Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Argentina, Cuba, Guatemala, Colombia, en el continente americano.

Del otro lado del mundo, Alemania, España, Dinamarca, Países Bajos, Japón, Israel, China, Francia, Vietnam.

Componen flota aérea 21 aeronaves

La Flota Aérea Presidencial, que habrá de venderse según el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se compone por 21 aeronaves, nueve de ellas aviones y los restantes 12 helicópteros.

Al servicio del mandatario se utilizó además el TP-02, “Presidente Juárez”, un Boeing 757-225 fabricado en 1985 el cual durante este último trienio sirvió como respaldo al nuevo avión presidencial.

En el caso de los helicópteros, la Flota Aérea Presidencial se compone de ocho de la marca Eurocopter, cuatro Superpuma y cuatro de la marca Augusta.

Un estudio de viabilidad de la empresa Ascend Flightglobal Consultancy determinó en 2016 que “de venderse la aeronave a una aerolínea comercial, se tendría una pérdida muy significativa respecto del valor de compra. Esto se debe a los costos y tiempos de reconversión interna, así como a la pérdida del equipamiento actual”.

El consultor estima que, si se vendiera a alguna aerolínea comercial, su venta podría representar una pérdida de más del 58 por ciento de su costo (128.2 millones de dólares).

GBS Enterprises ya no comprará avión presidencial

Por su parte, Gustavo Jiménez Pons retiró su intención de comprar el avión presidencial y aseguró que el anuncio de Andrés Manuel López Obrador sobre la venta de la aeronave “sólo fue una ocurrencia de campaña”.

El presidente de GBS Enterprises explicó que, después de haber enviado tres cartas y no recibir ninguna respuesta formal, concluyó que López Obrador no ve el tema de manera seria.

“Decidimos desistir de esa decisión de compra, porque creemos que fue sólo una ocurrencia de campaña el poner el avión presidencial en venta. Yo creo que tres cartas a lo largo de más de dos meses, sin obtener respuesta, demuestra que este próximo gobierno no tiene de ninguna manera la intención de vender estos aviones”.

Comentó que aunque López Obrador no está en funciones como mandatario electo, sí dio respuesta a otros asuntos como el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el Tren Maya o el “ofrecer perdón a los corruptos”.

“Pero no puede, siquiera, expresar cuál es su intención con respecto al avión, dijo que lo iba a subastar, pero no hay otro postor, han visto que el único postor soy yo; entonces no encuentro la razón por la cual no nos haya contestado, pero no todo es malo”, expuso.

Anunció que Lamborghini también retiró su propuesta de comprar el avión presidencial y otros 30 aeronaves de la flotilla federal y que ahora apostarán por instalar en México la primera planta de dicha empresa, “para hacer el primer Lamborghini diseñado por mexicanos y construido totalmente en México”.