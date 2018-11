Los normalistas desaparecidos

Augusto Corro

El próximo lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará el decreto con el que se creará la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso Iguala-Ayotzinapa.

El 26 y 27 de septiembre de 2014 las autoridades y la delincuencia organizada secuestraron y desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa.

A partir de esa fecha, no se volvió a saber el destino de los estudiantes. El propio gobierno enredó de tal manera el asunto, que las investigaciones nunca avanzaron.

Los padres de los normalistas en cuanto supieron de la desaparición de los jóvenes decidieron organizarse, y exigirles a las autoridades la presentación con vida de sus hijos.

El viacrucis de esas familias los llevó a demandar justicia en todas partes, pero no obtuvieron repuesta que los convenciera, porque inmediatamente se daban cuenta que los engañaban.

Alejandro Encinas, el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, dijo que el lunes se conocerán las acciones del nuevo gobierno en la investigación del caso Iguala-Ayotzinapa.

El funcionario aseguró que las autoridades entrantes no van a solapar a quienes son responsables o están implicados en el caso, ni a los que cometieron omisiones o negligencias en la averiguación del secuestro masivo.

Imposible la impunidad

El caso del secuestro y desaparición de los normalistas se presta para hacer justicia y borrar la imagen de impunidad que proyectó México en los últimos sexenios.

De acuerdo con las investigaciones sobre quienes fueron los autores intelectuales y materiales de ese hecho, son varios los funcionarios inmiscuidos que hasta la fecha lograron burlar a la justicia.

Entre ellos se encuentra el ex gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, a quien se le acusó de su actitud pasiva por no detener la participación de las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco.

También se habló de otras autoridades inmiscuidas en el caso, por lo que Alejandro Encinas declaró que no se va a solapar a nadie.

Por cierto, la investigación errática tiene en la cárcel a más de cien personas que directa o indirectamente fueron relacionadas con la desaparición de los normalistas.

Claro, entre los encarcelados se encuentran inocentes que, según organizaciones de los derechos humanos, fueron torturas para aceptar ser responsables de un delito que no cometieron. También que regresar a las averiguaciones contra los funcionarios públicos que se encargaron de crear historias falsas de lo ocurrido aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.

En el gobierno federal se manejó la investigación como una “verdad histórica” a la que nadie dio crédito.

De ahí la importancia del decreto para realizar nuevas investigaciones para saber qué fue lo que realmente les ocurrió a los estudiantes y quienes son los verdaderos responsables de ese delito.

Por supuesto, en este renglón no las autoridades no deben inclinarse por ningún tipo de impunidad. El borrón y cuenta nueva para los criminales no cabe por ningún lado.

Los migrantes

En la frontera de México con Estados Unidos (EU) continúa el drama de los migrantes centroamericanos. Como se sabe, alrededor de 5 mil personas de Honduras, El Salvador y Guatemala, se encuentran en Tijuana, con el propósito de ingresar al vecino país.

El gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que estaría dispuesto a albergar a migrantes en suelo mexicano mientras tramitan su solicitud de asilo ante EU.

Sin duda se trata de un gesto de buena voluntad de México pero que no resuelve problema de fondo.

El conflicto de las migraciones es mundial y lo que ocurre en Latinoamérica sí es muy importante aunque no se compara en lo que sucede en Europa y los migrantes que llegan de Africa, Asia, etc.

Con el conflicto en la puerta con EU, México tiene poco que hacer. Las carencias propias de los mexicanos son innumerables: pobreza, desempleo y violencia, inseguridad, por citar unos cuantos.

¿Cuántos centroamericanos serán recibidos por el gobierno de Donald Trump? Pocos. Unos cuantos. ¿Y los demás? Pues tendrán que optar por quedarse en México o regresar a sus países de origen.

Como planteamos en otras ocasiones los migrantes en caravanas o solos buscarán llegar a los EU. Si realmente se desea la solución a ese conflicto, es urgente la intervención de los gobiernos latinoamericanos.

Es urgente conseguir inversiones que estimulen la creación de empleos por una parte, además de la implementación de programas para combatir la pobreza y la violencia, con el propósito de que hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, etc., no salgan de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida.

