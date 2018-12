Monreal y Díaz de León negocian la reestructuración del Banco de México

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Si algo ha quedado claro en las semanas anteriores, es cómo afecta a México y su nuevo gobierno la extrema sensibilidad en que opera el sistema financiero.

Y no hay ninguna duda de que el eje mayor de este delicadísimo sistema de contrapesos es el Banco de México.

Por ello la visita que ayer hizo Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del Banco Central de México a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en el Senado, no fue cosa menor.

Menos aun cuando en este diciembre en curso el Senado deberá designar a 2 nuevos subgobernadores que serán la avanzada del lopezobradorismo o la 4ta Transformación, como Usted quiera acomodarlo, dentro del Consejo de Administración del Banco de México.

Mire Usted: la Junta de Gobierno del Banco de México está formada por Alejandro Díaz de León Carrillo, como gobernador (quien llegó ahí tras la renuncia de Agustín Castens para ir a un Banco Internacional en Ginebra, Suiza); y por Roberto del Cueto Legaspi (quien luego de 2 período continuos de 7 años renunció a principios de noviembre al parecer por motivos de salud), Manuel Ramos Francia (quien dejará el Banco de México el 31 de diciembre de este año), Javier Eduardo Guzmán Calafell e Irene Espinosa Cantellano, como subgobernadores.

Es así que Monreal deberá tramitar dentro del Senado la sustitución de 2 subgobernadores:

– La de Roberto del Cueto y;

– La de Manuel Ramos Francia.

Hace ya algunos meses Carlos Urzúa, hoy secretario de Hacienda, adelantó que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de Ramos Francia era la del economista Jonathan Heat.

La intención es -dijo Urzúa–, que Heat sea designado a finales del 2021 –fecha en que Díaz de León concluye el periodo de Carstens--, gobernador del Banco de México.

En este complicado esquema de sustituciones dentro del Banxico, a mediados de noviembre entró el nombre de Gerardo Esquivel, quien estaba propuesto por AMLO para ser subsecretario de Egresos en Hacienda.

Esquivel ya no será subsecretario en Hacienda, sino el sustituto de Roberto del Cueto Legaspi en la junta de Gobierno del Banco Central.

Total, que Monreal tiene la tarea de consensar en el Senado la designación de Heat y de Esquivel, 2 posiciones con las que AMLO espera influir en la nueva política financiera hacia la consolidación de la 4ta Transformación.

Coordinación

De ahí que la visita de ayer de Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México a Ricardo Monreal en el Senado haya derivado en un pronunciamiento sobre una coordinación entre ambas instituciones.

De un trabajo coordinado entre el Banco de México y el Senado, se dijo, siempre por el interés general y con respeto a la autonomía de ambas instituciones.

Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, recibió en sus oficinas del Senado al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, institución que garantiza la autonomía financiera y los contrapesos del mercado.

El zacatecano indicó que el papel regulador del Banco de México es punto clave en el avance hacia un ecosistema financiero más accesible y justo.

Las instituciones financieras en México son, sin lugar a dudas, agregó, una pieza fundamental para lograr el desarrollo económico en el país.

Sin embargo, Monreal no dejó de señalar que en pasado reciente, el diseño de políticas públicas de la banca no ha sido el correcto.

En el proceso de nacionalización de la banca y de su posterior privatización, afirmó, los mexicanos y mexicanas heredamos una banca que no ha sido regulada de manera correcta.

Ello ha derivado, indicó, en la imposición de condiciones bancarias que no favorecen al grueso de la población.

Por ello, desde el Senado, afirmó, se trabajará en coordinación con el Banco de México.

Por eso mismo se ha comenzado a legislar para ampliar la inclusión financiera de las y los mexicanos, precisó.

Un ejemplo es la iniciativa, ya en proceso, que pretende regular las comisiones bancarias.

En este proceso, dijo, se realizarán foros de expertos para lograr consensos que beneficien a toda la población, subrayó.

En este trabajo legislativo, agregó, se acudirá además a otros mecanismos que faciliten la correcta regulación de las comisiones bancarias cosa que el Senado velará por su cumplimiento.

Consideró que su reunión con Díaz de León, es muestra de la disposición y compromiso que el Senado tiene con los mexicanos y mexicanas.

A base de consensos y respeto a las instituciones, concluyó Monreal, pasaremos de tener instituciones extractivas que impiden nuestro desarrollo como país, a contar con instituciones inclusivas que realmente fomenten el cambio que necesitamos.

Percepciones internacionales

En este contexto sobresale la percepción de los medios internacionales especializados en finanzas sobre la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México.

En lo general The Walll Street Journal, Reuters, The Guardian y The Financial Times destacaron los compromisos del nuevo gobierno sobre el combate a la corrupción y a un nuevo orden.

Sólo The Financial Times destacó el compromiso de AMLO para cerrarle el paso al neoliberalismo y potenciar un nuevo sistema social para México.

Firmado por Jude Webber, se destaca un artículo en que se advierte que Andrés Manuel López Obrador pretende “abolir las políticas de libre mercado que, según dijo, habían sido una “calamidad” para el país”.

Weber ubica a AMLO como un “nacionalista de izquierda de 65 años de edad (que) atacó al neoliberalismo mientras se comprometió a iniciar una “cuarta transformación de México”.

“Hoy inicia no sólo un nuevo gobierno, sino un cambio de régimen político”, dijo

El periodista considera que el tono del discurso inaugural de AMLO, “alarmó a líderes empresariales (como) Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, (quien) tuiteó que el discurso contenía “expresiones polarizantes… cargadas de ideología retrógrada”.

Recordó que en días anteriores los mercados mexicanos sufrieron grandes pérdidas “debido a que los inversionistas se han asustado por el cambio de enfoque y estilo disruptivo de López Obrador, pero el nuevo presidente dijo:

“Me comprometo, y soy hombre de palabra, a que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones para obtener buenos rendimientos”.

Weber coloca a López Obrador como un Presidente que es en realidad, “un activista social desde hace mucho tiempo, (que) asume el cargo con el mandato más sólido en una generación tras una victoria aplastante que también le dio a su partido una mayoría en ambas cámaras del Congreso.

“El nuevo presidente lanzó un feroz ataque en contra del orden establecido económico y las reformas energéticas completadas en 2013, que fueron la pieza central de los logros políticos de Peña Nieto.

“Condenó “el manifiesto fracaso y la evidente corrupción” de las políticas neoliberales que, según dijo, habían generado sólo una fracción del crecimiento de décadas anteriores, y una corrupción desenfrenada.

“Haremos todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal”, recordó que dijo AMLO.

Una visión general sobre el gobierno entrante que seguramente tendrá influencia en inversionistas extranjeros.

