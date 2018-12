Ayotzinapa: ya no queremos ser humillados

Ayer lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó su primer decreto por el cual se crea la Comisión para la Verdad en el caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes desaparecieron y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia del país.

Por eso, resulta relevante el hecho de que este 3 de diciembre, el titular del Ejecutivo federal firmara el decreto frente a los padres que exigieron, una vez más, ¡justicia!

Durante el evento, que se llevó a cabo en Palacio Nacional, la señora María Martínez, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que López Obrador es un ejemplo de perseverancia, por ello también sostienen su lucha pese a que en muchos casos “les cerraron la puerta”.

Por eso expuso: “No queremos que la firma del decreto quede sólo en eso (en la firma de un documento) sino que siga (el presidente) caminando con nosotros hasta que encontremos a nuestros hijos. Quisiéramos que tan sólo por una vez se pusieran en nuestro lugar”, señaló.

La señora Martínez denunció que no sólo son los normalistas, sino que hay muchas otras familias sufriendo porque les falta un familiar, es difícil ver una silla vacía, una cama vacía donde no hay un hijo, gánese la confianza de todos, ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de confianza, queremos que no se burlen de nosotros, en cada instancia que vamos somos humillados, usted puso el ejemplo del que persevera alcanza, es un buen ejemplo”.

En el acto oficial, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mencionó que el presidente López Obrador es un hombre de palabra y que cumplir sus promesas será un signo de su mandato.

Añadió que el decreto (que se publicará hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determina investigar lo ocurrió en 2014 “hasta que todos los mexicanos sepamos lo que realmente pasó” y que se haga justicia en contra de los responsables, sin importar sus cargos.

Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de dicha dependencia, señaló que con la firma del decreto el nuevo gobierno da el primer paso de muchos más en la construcción del proceso de pacificación y reconciliación para que las víctimas de la violencia y el abuso de poder tengan acceso a la justicia.

Explicó que el objetivo de la Comisión para la Verdad en el Caso Ayotzinapa es esclarecer los hechos, reparar las violaciones a los derechos humanos y hacer justicia. La comisión estará conformada por las familias de los jóvenes desaparecidos o las personas que ellas asignen, así como representantes del gobierno y expertos, a fin de integrar un equipo autónomo e interdisciplinario.

En su mensaje, el presidente López Obrador reiteró que se ha propuesto acabar con la corrupción y con la impunidad en el país y subrayó que llegar a la verdad no debilita a las instituciones, al contrario, las fortalece; afirmó que la verdad es revolucionaria y cristiana, mientras que la mentira es reaccionaria, “es del demonio”.

Un recuerdo de Los Pinos

Bien dicen que nunca falta el “negrito en el arroz”. Y eso fue justamente lo que sucedió en la visita que miles de personas realizaron desde el sábado a la que fue la morada de los presidentes desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto. Se llevaron las “nochebuenas”, quizá como recuerdo.

Llama la atención que mientras se abre al pueblo la residencia oficial de Los Pinos, por otro lado, el PRI (hace tiempo) cerró las puertas a la gente, de este instituto político al que llaman “el partido del pueblo”.

Se va, se va… se fue el avión

Otra de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, se cumplió ayer al trasladar el avión presidencial “José María Morelos y Pavón” al aeropuerto de logística del Sur de California, en los Estados Unidos, para su venta.

Jorge Mendoza, director de Banobras, dijo que esta medida es para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en materia de austeridad y atendiendo las instrucciones del presidente López Obrador.

El anuncio lo realizó en compañía del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y del coordinador de Comunicación social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.

Como se sabe, el Estado mexicano adquirió el avión en noviembre de 2012 y desde el 3 de febrero de 2016 la aeronave fue utilizada para el traslado del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Asesinan otro periodista

El mismo día que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, el sábado primero de diciembre, el periodista Alejandro Márquez fue hallado muerto cerca del aeropuerto de Tepic, Nayarit.

De acuerdo con el portal Diario Crítica , el comunicador, quien laboró en ese diario cerca de 8 años, fue encontrado en un cañaveral.

Según la carpeta de investigación que la Fiscalía de Nayarit abrió para esclarecer el hecho, la última vez que se le vio con vida fue la tarde del sábado cuando en compañía de su familia había terminado de comer en su domicilio.

