Más de 400 migrantes logran cruzar hacia Estados Unidos

Por el sureste de El Paso, Texas

El cierre del primer albergue en Tijuana provocó una dispersión de centroamericanos ante rumores que serían detenidos para ser deportados

Más de 400 inmigrantes indocumentados lograron cruzar la frontera de Estados Unidos ayer lunes por un punto del sureste de El Paso, Texas, y tras conseguirlo se entregraron a los agentes de la Patrulla Fronteriza con el fin de solicitar asilo político, informó la corporación.

El vocero de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Fidel Baca, indicó que los cientos de inmigrantes, hombres, mujeres y niños, no cruzaron juntos y fueron detenidos en grupos.

Baca apuntó que hasta el momento se desconocía si los migrantes formaban parte de las caravanas centroamericanas que han estado cruzando por México.

En los últimos meses, la Patrulla Fronteriza ha reportado la detención de grandes grupos de inmigrantes que cruzan para entregarse y solicitar el asilo político.

La noche del pasado viernes, en el sureste de Texas, la Patrulla Fronteriza reportó la detención de 73 inmigrantes cerca de la comunidad de Hidalgo y la mañana de lunes fue detenido otro gripo de 51 migrantes al sur de Granjeno, en la misma comunidad texana.

Se dispersan indocumentados

Por su parte, autoridades de la ciudad de Tijuana desconocen el paradero de unos 3 mil migrantes, en tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la situación en la frontera “tiende a normalizarse”.

El cierre del primer albergue por cuestiones de salubridad para que los migrantes se dirigieran a un refugio techado, provocó una dispersión ante los rumores que posiblemente serían detenidos para ser deportados.

El secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, admitió que “un número importante” de los migrantes que llegaron a Tijuana desde el 11 de noviembre simplemente “no están localizables”.

Explicó que la población de migrantes situada en albergues no corresponde a los 6 mil 151 que según las autoridades, llegaron las últimas semanas a Tijuana, frontera mexicana con California, Estados Unidos. Sotomayor señaló que las diferencias de migrantes “pudieran no ser muy precisas, porque no se hizo un censo oficial, ni estudios biométricos para poder identificar a los extranjeros”.

En el primer albergue habilitado, en la unidad deportiva Benito Juárez, las autoridades municipales hacían cálculos diarios para ser divulgados a los medios informativos. El funcionario comentó que en “El Barretal”, un centro de espectáculos usado como refugio, hay 2 mil 122 personas, y se tienen localizadas a otros 744 y 600 en calles cercanas al primer albergue y 144 que se movieron a casas administradas por agrupaciones religiosas.

No saben dónde están

Del resto, poco más de 3 mil, “no se conoce su paradero”, aunque algunos pueden estar en domicilios particulares, haber cruzado ilegalmente a Estados Unidos, haber sido detenidos y quizá aceptaron volver a su país, abundó. Sobre los que permanecen en las calles dijo que “deberán ubicarse en el nuevo albergue, ya que no se pueden mantener en la vía pública”, porque si cometen infracciones al bando de la policía y buen gobierno “serán detenidos”.