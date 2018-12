Concluye el testimonio de “Chupeta” en juicio al Chapo

Busca defensa que no se tomen en cuenta dichos

La jornada número 11 del juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán comenzó el martes con el testimonio de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, quien ha dado detalles de cómo se habrían hecho los envíos de droga en aquella época. También, avanzó el interrogatorio por parte de la defensa.

Al inicio de la cuarta semana la defensa solicitó que no se tengan en cuenta testimonios que se refieran a 2004 y fechas posteriores, pues para ese entonces “Chupeta” ya no estaba al frente del Cártel del Norte del Valle y estaba huyendo de la ley, refugiándose en Brasil.

La fiscalía, a través de una carta, sustentó la importancia de que dichas versiones fueran escuchadas, resaltando que para ese entonces él testigo seguía recibiendo detallados informes de lo que sucedía en la organización.

En la declaración del martes, “Chupeta” afirmó que, desde 2004, cuando llegó a Brasil, sólo quería tener contacto con miembros de su organización (el Cártel del Norte del Valle), y que nunca habló con abogados.

También aclaró que cuando eligió ir Brasil antes de ser capturado no tenía conocimiento de las leyes, y confesó que tuvo suerte porque los acuerdos legales de extradición entre EU y Brasil, señalan que no se puede aplicar la pena de muerte ni más de 30 años de cárcel al sujeto extraditado. Es decir, se vio beneficiado, al no ser extraditado desde Colombia.

Ramírez Abadía, además, confesó que cuando estuvo en dicho país, usó documentos falsos a nombre de Marcelo Javier Unzue.

Durante el juicio, se trató de nuevo la historia del tráfico de droga en latas de jalapeños; cabe anotar que la semana pasada el testigo declaró que el Cártel de Sinaloa le había entregado un molde cilíndrico para moldear la cocaína y de esa forma camuflarla en las latas.

No obstante, cuestionaron que en el video que se entregó como evidencia se podía ver la cocaína de forma cuadrada y no cilíndrica. Al respecto, “Chupeta” dijo que al principio enviaba los cubos de un kilo de cocaína, los cuales se podían partir por la mitad y guardar en la lata.

En ese momento, el abogado defensor, William Púrpura, sacó un empaque de paños húmedos y le preguntó a “Chupeta” si esa era la forma cuadrada en la que se guardaba la cocaína. El testigo respondió afirmativamente, pero aclaró que era un poco más grande.

Sin embargo, en horas de la tarde, para desestimar la apreciación de la defensa, se mostró otra parte del video donde la droga, al parecer, tenía una forma más cilíndrica.

La defensa, intentando desestimar una vez el testimonio de Ramírez Abadía, haciéndolo ver como mentiroso, se refirió a las declaraciones que dio anteriormente el testigo a las autoridades en otros países, específicamente a la DEA, en Colombia, en 2007, cuando confirmó que él había inventado el método de tráfico de submarinos. Al respecto, “Chupeta” confirmó que él había creado ese tipo de tráfico, pero no los submarinos como tal.

Más tarde, Púrpura volvió a preguntarle si él le mentiría a la Fiscalía y si lo haría para ganar beneficios, a lo que el testigo respondió: “No estoy mintiendo, señor”.