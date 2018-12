Inicia este mes perforación de pozos petroleros en Campeche: AMLO

Para aumentar la producción

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que en 10 días iniciará la perforación de pozos petroleros en Campeche, para aumentar la producción de petróleo crudo.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló que viajará a dicha entidad donde iniciarán la perforación de una buena batería de pozos, con lo cual se buscará parar la caída en la producción y empezar a producir más crudo.

Abundó que Petróleos Mexicanos (Pemex) manejará más producción y en unos días iniciará la perforación de nuevos pozos y la intervención en otros que están declinando en producción y serán reactivados.

A pregunta expresa sobre la permanencia del esquema de rondas petroleras, dijo que se tienen los contratos para la extracción y se esperaba la llegada de inversión extrajera.

Sin embargo, en cuatro años de haberse puesto en marcha la reforma energética, sólo ha llegado una inversión extranjera por alrededor del 2 por ciento, y no se ha sacado un barril de petróleo.

Por ello, López Obrador resaltó que no se puede continuar entregando territorios para la extracción de petróleo, si no hay inversión y producción, aunque dejó en claro que no se cancelarán los contratos ya firmados, para que no haya desconfianza.

“Lo que queremos es que demuestren los que recibieron estos contratos, que van a invertir y que van producir petróleo”, por lo que a partir de resultados se decidirá, y se tienen el compromiso de dar una tregua de tres años para que haya resultados, puntualizó.

El presidente de la República subrayó que no se quiere que se tengan los títulos de concesión y sólo se utilicen para especular, “lo que queremos es que se produzca petróleo porque necesitamos extraer crudo, lo cierto, es que se nos está cayendo la producción petrolera”.

Por otro lado, López Obrador exhortó a los contribuyentes a cumplir con su responsabilidad pagando sus contribuciones y garantizó que esos recursos se manejarán con honestidad, porque antes había excusa para no pagarlos porque se pensaba que se robaban el dinero, “eso ya se acabó”.

Mencionó que darán facilidades a los contribuyentes para simplificar trámites, por lo que en el Congreso de la Unión está por aprobarse una ley de confianza ciudadana, donde ya no habrá supervisión a comercios ni inspectores de vía pública.

Recordó a los dueños de restaurantes, hoteles, talleres o tiendas, que no habrá inspecciones por parte de las secretarías de Salud, de Medio Ambiente, ni de Economía, para darles la confianza y inscriban en un padrón bajo la protesta de decir verdad y se comprometen a cumplir con la ley y reglamentos.

Además de que se hará un sorteo para para elegir al establecimiento que será supervisado, indicó el mandatario.

Sobre el tema migratorio, añadió que el Gobierno de México garantizará que se respeten los derechos humanos de migrantes en territorio nacional y reiteró su propuesta de intervenir en proyectos productivos, de creación de empleos, y también en visas de trabajo para México y Estados Unidos.

López Obrador también adelantó que es muy probable en los próximos días se comuniquen con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar sobre el fenómeno migratorio.

Destacó en ese sentido que mantiene comunicación permanente y buena relación con el mandatario estadunidense, quien el pasado lunes le envió una felicitación.

Abundó que han tratado el asunto migratorio como siempre lo han planeado, de manera integral y estructural, porque es importante llegar a un acuerdo de inversión entre empresas y gobierno.