Con 4 millones de luces, Six Flags inaugura Christmas in The Park 2018-2019

Durante 44 días contarán con su espectáculo “Christmas Night” y la actuación de viernes a domingo de Maca Levi, amenizando las noches con canciones navideñas

Se celebra la séptima edición del festival

Arturo Arellano

Más días, más diversión, más luces es lo que promete a sus visitantes en esta temporada mágica Six Flags México. Christmas in The Park presentará este año más de 4 millones de luces y un nuevo diseño, en un ambiente completamente navideño. El parque contará con una hermosa villa navideña en la que los visitantes realizarán un viaje a un increíble mundo de ilusión y, por supuesto su tradicional tormenta de nieve. Christmas in The Park abrió sus puertas este 30 de noviembre y permanecerán abiertas hasta el 20 de enero de 2019, 44 días en los que noche tras noche presentarán su “Christmas Night” y un concierto de Maca Levit, quien amenizará con canciones del repertorio tradicional navideño y canciones originales.

En conferencia de prensa, Lorena Zamora, senior manager Public Relations and Governments Affairs Six Flags México, se dijo emocionada de poder inaugurar por séptimo año esta temática que refiere es de las favoritas de público. “Queremos que todos se sientan bienvenidos a nuestra celebración navideña, estamos innovando cada año para ofrecerle al público más razones para regresars a pasar esta temporada con nosotros”.

Por su parte, el secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos McKinlay, añadió “es un orgullo poder sumarnos a las actividades de Six Flags, dado que a través de ellas se ayudan a fundaciones como Mosaico Down y ‘Aquí nadie se rinde’. Celebró también que éste sea un espacio de encuentro para gente de todo México e incluso de otros países para venir y divertirse. Six Flags y el gobierno de la Ciudad de México seguiremos siempre trabajando de la mano, el nuevo gobierno que empieza con Claudia Sheinbaum se compromete a seguir siendo aliados estratégicos con el parque”.

Mas tarde, Lorena Zamora en entrevista con DIARIO IMAGEN, declaró: “La Navidad es una época para sorprenderse, de modo que nuestra tarea en Six Flags es que la gente venga y se vaya con un gran sabor de boca. Para ello contaremos con 44 días de fantasía, durante los que Christmas in The Park iluminará cada rincón del parque con millones de luces creando escenarios fantásticos que los harán sentir aún más la alegría de esta temporada. Además este año la actriz y cantante Maca Levit será la invitada especial que se presentará cada noche en el espectáculo ‘Christmas Night’ y encenderá el gran árbol de Navidad interpretando villancicos, además de su nuevo sencillo ‘El mejor regalo’. Lo mismo nuestros personajes tradicionales del parque se vestirán de Navidad para recibir a nuestros visitantes”.

Por otra parte, Christmas in The Park ofrece un impresionante paquete de espectáculos, este año Christmas Light Parade sorprenderá por la noche y cruzará el parque haciendo sentir la emoción navideñ. “Tenemos un carro alegórico especial de la película de Netflix ‘Crónicas de Navidad’, que es sorprendente tiene pantallas y el trineo de Santa Claus, que por supuesto también se suma al desfile, junto con los tres Reyes Magos y bailarines, duendes, regalos navideños. Además, presentaremos ‘Snowligh’ en el Teatro Mexicano y ‘Fiesta de Navidad’ al aire libre por las calles de Six Flags”.

Finalmente, destaca que “La emoción estará presente en El Expreso de Santa, en donde los visitantes podrán conocer al entrañable personaje, tomarse la foto del recuerdo, y por supuesto todo lo anterior es sumado a la adrenalina de nuestras Roller Coasters, que estarán activos hasta las 12 de la noche de cada día”. Para saber horarios específicos de cada una de las actividades, Zamora invitó al publico a visitar las redes sociales de Six Flags, donde pondrán conocer el itinerario de cada día.