Ni persecución ni violencia, promete Sheinbaum

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Claudia Sheinbaum, quien ayer rindió protesta como la primera mujer electa para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, denostada con dureza a raíz de la tragedia del Colegio Rébsamen durante los sismos de 2017, es, también, integrante del grupo científico de Cambio Climático, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz ese mismo año.

Ella es quien recibió el respaldo del ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para su nominación como candidata al gobierno de la Ciudad de México.

Recordemos que en medio de un proceso poco claro, López Obrador la eligió como candidata de Morena a la CDMX, con lo que puso quieto a Ricardo Monreal, que había presionado a la dirigencia del partido para obtener la candidatura.

Ayer, pues, rindió protesta como nueva jefa de gobierno en sustitución de José Ramón Amieva, aunque, aún sin serlo, un día antes había asistido a la reunión de gobernadores con el Presidente de la República.

Durante la ceremonia celebrada en la sede del Congreso de la Ciudad de México, sus primeras palabras, igual que López Obrador, fueron para el doctor Amieva.

Palabras más, palabras menos, le agradeció las facilidades otorgadas durante la transición… Sheinbaum Pardo se comprometió a guardar y hacer guardar las constituciones políticas de la República Mexicana y de la Ciudad de México para desempeñar leal y patrióticamente el cargo mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la ciudad.

La jefa de gobierno dijo que se restablecerá la democracia y la libertad política. “Nunca más se permitirá la persecución y violencia por pensar o actuar de forma distinta a quien gobierna”, señaló.

En su mensaje, Sheinbaum, como ha insistido el gobierno federal, prometió que se terminará la compra del voto como forma de ejercer la voluntad popular, la persecución laboral y el otorgamiento de plazas a familiares y amigos.

Luego, en referencia a los damnificados de los sismos del año pasado, a quienes no les ha llegado (no a todos, pero si a un buen número) los apoyos para sus viviendas, prometió: “A partir de ahora los damnificados de los sismos no será más, deudores de la banca”.

En materia de seguridad, uno de los problemas más grandes del país y desde luego de la CDMX, anunció que en su administración desaparecerá definitivamente el cuerpo de granaderos de la capital. “Nunca más el uso de cuerpos policíacos para reprimir; la policía está para cuidar”, afirmó.

Al recinto de Allende y Donceles, resguardado por una seguridad discreta, arribaron para asistir a la ceremonia los alcaldes de Coyoacán, Manuel Negrete; de Iztapalapa, Carla Brugada, y de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, así como los secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; Turismo, Miguel Torruco y Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como representantes de los gobiernos de Argentina, España, Uruguay, Canadá, Azerbaiyán y Turquía. Además de la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente se trasladaron a Teatro de la Ciudad, contiguo a la sede del Congreso local, donde la ya jefa de gobierno tomó protesta a los miembros de su gabinete.

Sheinbaum, sus logros y algo más

La hoy jefa de gobierno nació en la Ciudad de México en 1962, es la segunda hija de Carlos Sheinbaum Yoselevitz y Annie Pardo Cemo, de origen judío.

En 1987 se casó con el ex delegado de Tlalpan, Carlos Imaz Gispert, de quien se separó en 2016 y con quien tiene dos hijos.

Es Licenciada en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra y doctora en Ingeniería Energética por la misma Institución.

En el 2007 se incorporó al Grupo Científico de Cambio Climático que obtuvo el Premio Nobel de la Paz.

Recibió el premio Jesús Silva Herzog en versión Problemas del Desarrollo y el Premio Joven Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México en innovación tecnológica.

Como parte de su vida política, es una de las fundadoras del PRD (1989). En el 2000 tuvo su primer puesto político en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador al ocupar la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal.

Durante su gestión fue responsable del segundo piso del Periférico, así como del Metrobús.

En 2017 enfrentó uno de los pasajes más difíciles de su carrera (que no quisiera recordar): el sismo del 19 de septiembre de ese año y que le ocasionó serias críticas, tanto de los ciudadanos como de sus adversarios políticos.

“Misión cumplida”: Guerrero Maya

Durante la inauguración del Foro Internacional América Latina y las Izquierdas en el Nuevo Escenario Internacional, la diputada y presidenta del Comité de Asuntos Internacionales de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, Jannete Guerrero Maya, mencionó que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el triunfo de la izquierda mexicana se convierte en un logro de toda la izquierda latinoamericana.

“Ahora podemos decir que la misión está cumplida”.

