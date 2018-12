Presupuesto 2019 incluye 600 mil mdp para programas sociales

AMLO: garantizado un monto para pago de la deuda

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el presupuesto para 2019 está casi listo y adelantó que se contemplan poco más de 600 millones de pesos en programas de bienestar y en el aumento salarial a funcionarios públicos que ganan menos de 20 mil pesos.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional explicó que “la instrucción que tiene Hacienda es aumentar la inflación más tres puntos a los que ganan menos de 10 mil pesos, y la inflación más un punto a los que ganan de 15 a 20 mil pesos.

Agregó que están garantizados 800 mil millones de pesos para el pago de la deuda y 800 mil millones más para cubrir lo relacionado con pensiones y jubilaciones.

“Y vamos a mantener el mismo presupuesto de inversión, un poco más de 600 mil millones de pesos, se va a reducir gastos de gobierno por el plan de austeridad y se va a financiar todo el programa de bienestar, la contratación de jóvenes, 10 millones de becas a estudiantes de todos los niveles, aumentar la pensión de adultos mayores”.

López Obrador explicó que durante la reunión del martes ofreció a los gobernadores que es posible adelantar participaciones federales para aquellos estados que tengan complicaciones financieras, para cerrar o arrancar al año.

“Siempre con base a lo autorizado, no va a haber uso discrecional del presupuesto, no se van a entregar partidas discrecionales, no habrá moches ni influyentismo, no se harán acuerdos políticos para entregar presupuesto, eso también se va a ir al basurero de la historia”, comentó.

Presenta terna para nuevo ministro de la SCJN

López Obrador anunció la terna que presentará al Senado de la República para designar al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sustituirá la vacante que dejó José Ramón Cossío Díaz.

El mandatario federal indicó que las tres propuestas son: la abogada Loretta Ortiz Ahif, egresada de la Escuela Libre de Derecho y académica de la Universidad Iberoamericana.

Celia Maya García, magistrada del Tribunal de Justicia del estado de Querétaro, es egresada de la Universidad Autónoma de esa entidad, con maestría en Derecho Procesal Penal y que inició su carrera en el Poder Judicial en ese estado como juez desde 1979.

La tercera propuesta es Juan Luis González Carrancá, quien fungió como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

No descarta regreso de servicios educativos a Federación

El mandatario no descartó el regreso de los servicios educativos a la Federación, al considerar que este esquema mejora la aplicación de recursos.

López Obrador indicó que tan solo en la Ciudad de México, no ha habido tantos problemas como los que presentan otras entidades en donde se administra el presupuesto educativo.

En este tenor, López Obrador subrayó que, si así se decide, al federalizar los servicios educativos se dejarían de transferir recursos al resto de los estados, para evitar, entre otras cosas, “que el dinero se use para otras cosas”.

Cabe destacar que la semana pasada, el gobernador, Silvano Aureoles, anunció en rueda de prensa una serie de movilizaciones que incluirían una marcha, plantón y huelga de hambre, si la Federación no recibe la nómina magisterial.

De acuerdo con el titular del Ejecutivo estatal, el retiro del acuerdo nacional por la educación se basa en lo lesivo que representa para las finanzas estatales, cuyo déficit anualmente es superior a los 3 mil millones de pesos.