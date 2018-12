Diputados aprueban cobro de 25 pesos por noche a turistas

Derecho de réplica

El primer año de captación podría alcanzar los 90 millones de pesos

Los diputados Eduardo Martínez Arcila y su carnal Emiliano Ramos Hernández, son un par de arrogantes y ambiciosos….hey, hey, hey, no lo digo, así lo difundió en redes sociales el hotelero Roberto Cintrón, quien es la muestra del enojo de ese sector en Cancún, después de que el Congreso del estado aprobó el cobro del derecho de saneamiento ambiental para el municipio de Benito Juárez, pese a que este cobro había sido eliminado por la alcaldesa Mara Lezama Espinoza en la iniciativa de Ley de Hacienda 2019, después de que los empresarios se le fueron con todo.

“Mara Lezama nos sorprendió al gremio hotelero y turístico en Quintana Roo con su apertura y disposición al diálogo, ahora los diputados Arcila y Ramos nos sorprenden por su arrogancia y ambición, al ingresar en lo oscurito a la Ley de Ingresos el derecho de saneamiento NO MÁS IMPUESTOS”, difundió Roberto Cintrón.

Pues primero, la alcaldesa de Cancún les aseguró a los hoteleros que, no les haría lo que Paco Ignacio Taibo II, dijo que planeaba para ser quien dirija la cultura de este país, pero, nunca dijo que los diputados tampoco.

Habrá dinero para aventar

Durante la sesión donde se aprobó el cobro de derecho de saneamiento ambiental, el diputado Ramos Hernández según, ya hizo sus cuentas y el primer año de cobro, que será de unos 24.8 pesos por noche de hotel ocupada, podría alcanzar los 90 millones de pesos, mientras que para el segundo año, la recaudación podría llegar hasta los 200 millones, en las arcas municipales.

Emi Ramos, se siente ya el salvador de la economía de los municipios …..¡Que no Mouse Mickey!….y no sabe por qué tanto escándalo contra él y saludos a su santa progenitora si, asegura, en su ignorancia sobre el sector turístico, que este cobro no afecta ni a los hoteleros ni a la población del municipio de Benito Juárez, pues el turista es el que se tendrá que caer con sus casi 25 pesos diarios si quiere disfrutar de una noche de hotel que ronda ya entre los 8 y 20 mil pesos por persona en temporada alta.

Que, el dinero obtenido se puede emplear en el combate al sargazo o para concluir la red de drenaje, que tanta falta les hace a los cancunenses.

Según Emiliano Ramos, sólo cosas buenas pasarán poniendo cobros adicionales, pues en Solidaridad, los mismos legisladores, en la administración de Cristina Torres, también lo aprobaron sin decir agua va, y según el diputado ningún turista se queja, mientras la ocupación sigue alta en Playa del Carmen….pero, tampoco se ven por ninguna parte las carretadas de recursos.

También va Cozumel

En tiempos de Cristina Torres, para que ella no se ensuciara las manos, los diputados Eduardo Martínez Arcila y su carnal Emiliano Ramos Hernández, fingieron tener la grandiosa ocurrencia de inventar un impuesto, el UMA, que según ellos llenaría de dinero las arcas de Solidaridad.

Ahora, después de la presión del sector hotelero en Cancún, Mara Lezama lo quitó de su propuesta de presupuesto, sin embargo, los dos alegres compadres, la volvieron a hacer. Para Puerto Morelos e Isla Mujeres también fue aprobado y sólo falta Cozumel.

Lo que pagan los turistas

En la factura de los turistas que se hospeden en un hotel se agrega el 3% del Impuesto al Hospedaje, el 15 por ciento por Derecho de No Residente o de internación, a los que se agregarán los 24.8 pesos recién aprobados.

Eso, además de que los taxistas los pasan por la báscula, los prestadores de servicios turísticos le ven el signo de pesos a todo turista y le quieren sacar hasta el último centavo.

Sin embargo, en el sector hotelero las reservas ya están programadas para toda la mitad del 2019, por lo que los turistas se encontrarán con esta sorpresita.

Diputados culpan de nuevos impuestos a AMLO

La diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo, se lavó las manos y dijo que si están aprobando nuevos impuestos es porque el gobierno federal anunció la desaparición del Consejo de Promoción Turística, que afectará la promoción del estado y están obligando a que el Congreso tome previsiones para 2019…..o sea ¿cómo?…pero si el dinero que van a recaudar dicen que es para mejoras ambientales y de infraestructura, ¿Qué tiene que ver la promoción turística?

Que, como el gobierno federal anunció que vendrá un recorte en las participaciones federales para 2019, el Congreso del estado está aprobando en prácticamente todos los municipios que lo soliciten de nuevos cobros….upsss, hay que quitar ventanas u deshacernos de las mascotas , no sea que se les ocurra, como en tiempos del general Antonio López de Santa Anna cobrar cuota por eso.

En esos tiempos, el general Antonio López de Santa Anna impuso el pago de un peso de impuesto a cada hotel, pulquería, café o fonda de una sola puerta, tres por cada una de las demás entradas adicionales; cinco pesos por coche, carreta o carruaje de cuatro asientos; dos pesos y medio por los de dos sillas; un peso mensual por cada perro y otros dos por cada caballo frisón y de silla…..cualquier parecido con la actualidad….es mera coincidencia, jijijjji.

Se calientan las planchas

Los que casi se rasguñan con sus mensajes de Twitter…seas maaaaaa… jijijiji, fueron el ahora dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, José Luis Chanito Toledo Medina y su archienemigo el diputado Ramos Hernández, quienes se odian con odio jarocho después de que Milo le metió la pata a Chanito para que el IEQROO le negara el registro como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez por el PRD.

Chanito tiró el primer arañazo: “Vaya modo; en complicidad, opacidad, doble discurso, fast track, sin moral y bajo una sombra de impunidad del cambio que nunca llegó, así el nuevo impuesto de saneamiento en #QRoo #MODOATRACO

Y Emi, como buena princesa de piel sensible, escribió en su red: “Que #cinismo y falta de calidad moral de quienes con trampa quisieron ser candidatos y en lo oscurito aprobaron las cuentas públicas del borgismo, hoy pretendan descalificar el trabajo transparente y a puertas abiertas de la XV Legislatura”….seguro, después sangró de manera profusa de la lengua por habérsela mordido, jijijiji.

Hay tiro señores, hay tiro, y la puntada de Eduardo Martínez Arcila y su carnal Emiliano Ramos Hernández, le pasará, sin dudas, la factura en el 2019, cuando busquen el apoyo para reelegirse como legisladores por otros tres años. ¡Abuelita tus chanclitas!