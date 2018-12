Nube de Tinta presenta “No te calles”, de Javier Ruescas

Si ves que alguien comete una injusticia a tu lado… ¿Qué haces? No mires hacia otro lado, y si eres tú el que la ha cometido, ¿tratas de compensarlo? lucha contra el odio

Todos los días vivimos y escuchamos historias de discriminación hacia el indefenso, la que destaca o, simplemente, los diferentes. Ha llegado el momento de tomar la palabra: Hagamos del mundo, entre todos, un lugar mejor. #NOTECALLES. Queremos creer que se trata de algo lejano, pero en realidad está más cerca de lo que creemos. Lo vemos en la calle, en la escuela. A veces, tristemente, en nuestros hogares. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, el escritor Ruescas, comentó:

—En tu relato “Una biblioteca arde” el protagonista Adrián menciona -Estoy harto de bajar siempre la cabeza y encogerme de hombros cuando algo no me gusta-.¿Cómo surge este relato?

“Por un lado yo quería contar la historia de un chico que se siente incomprendido, yo creo que todos los jóvenes nos hemos sentido de esta manera o nos seguimos sintiendo en algunos casos y cómo a veces el apoyo llega de otros lugares que no esperas, a la mejor tienes la mala suerte que tu familia no te entiende o que la gente de tu clase tampoco conecta contigo, es el caso de Adrián que de repente encuentra apoyo en una mujer anciana, que no la conoce pero poco a poco la esta descubriendo como un fantasma del pasado; por otro lado estaba la idea de contar una historia de varias generaciones, la idea de un chico joven con el que podemos conectar ahora mismo muchos, entabla la relación con la anciana que ha vivido otra realidad, y como su vida esta tan entrelazada con la suya, y también todo lo que nos pasa a nosotros lo podemos ver reflejado en historia que ya han ocurrido y que podemos aprender de sus consejos”.

—“Si nadie escucha las historias de los ancianos se pierden” Háblanos un poco de esto.

“Si al final las palabras y las historias dan vida a los recuerdos y a nosotros, tenemos que aprovechar siempre la oportunidad que tenemos de contar las historias, las anécdotas que nos han pasado, ya sea problemas que hemos tenido o situaciones maravillosas que queremos recordar porque de alguna manera esa parte de nosotros se queda en quienes nos rodean, a mi parece muy importante saber contar una historia, yo valoro mucho a las personas que me rodean por como cuentan las historias , no me refiero a una novela o un relato, me refiero a una anécdota del día a día, algo que les ha ocurrido, que les ha pasado, una persona que es capaz de estructurar una conversación, de organizar una charla, sobre lo que sea, engancharte, mantenerte tenso y que quiera saber más, a mi me parece un don, del cual me gusta rodearme”.

—Adrián es un personaje muy solo, la muerte de su abuelo, su madre controladora, su amiga Esther que sufre bullying, pero que sin embargo ellos se entienden….

“La idea de que el protagonista no fuera el que sufre bullying si no que fuera un testigo, me parecía importante trabajarla, porque al final da la sensación de que los acosadores son solo los que pegan o insultan, yo creo que si tu no haces nada por detener un caso de acoso, tu también te conviertes en parte del problema, sólo cuando te enfrentas a ello ya esta poniéndote del lado de la victima creando una solución de alguna manera, es verdad que como se enfrenta la primera vez es con la fuerza bruta, pero luego va entendiendo como van las cosas, nace desde la rabia, la impotencia, la desesperación de querer ayudar a su amiga”.

