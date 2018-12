La delgada línea entre impunidad y debido proceso

Derecho de réplica

Dos jóvenes que estaban en calidad de desaparecidas fueron encontradas el día de ayer

Por fortuna, dos jóvenes que estaban en calidad de desaparecidas fueron encontradas el día de ayer, sin dar detalles, las autoridades aseguraron que las jovencitas estaban con amistades y que no avisaron a sus familias por lo que se realizó el reporte.

Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con Cindy Saldívar, contadora de 25 años, que abordó un taxi en Santa Fe para ir a Mambo Café, ahora se sabe, se dirigía a festejar su cumpleaños con unas amigas, pero nunca llegó a su destino.

Pese a los esfuerzos por encontrarla, no hay noticias de ella, el suspenso y la angustia aumentó cuando la tarde de ayer fue encontrada una mujer encobijada y en avanzado estado de putrefacción en una brecha cercana a Gas Auto, en la colonia irregular El Trébol, a un costado del hotel Sens; trascendió, tiene unos cuatro o cinco días de muerta, fecha muy cercana a la desaparición de la joven Cindy.

La mujer encontrada ayer, fue la segunda hallada sin vida esta semana, pues el sábado fue encontrado el cuerpo decapitado de una fémina de la que hasta ahora no han dado a conocer su identidad, y para causar más terror, la cabeza de una mujer fue depositada frente a un domicilio la calle 16, y el domingo, trascendió que ahí vive su madre.

Sin embargo, las agresiones contra las mujeres no sólo es darles muerte y a diario suceden casos de violaciones y violencia de varios tipos que pasan desapercibidos, hasta que se convierten en un número de la lista de muerte.

La cara del violador

El domingo 2 de diciembre, Jimena “N”, joven mujer de 27 años, fue violada por una bestia con rostro de hombre, quien para cometer su ilícito, puso sus manos en el cuello de la mujer para evitar que gritara.

Jimena se fingió muerta, pues sabía que si su agresor la veía con vida la mataría para evitar la denuncia. El terreno baldío donde fue agredida está a unos metros de la base de la Policía Estatal en Playa del Carmen, sin embargo, nadie la ayudó, incluso cuando después de ser abandonada por su violador, corrió a las puertas de la base policial para pedir a los uniformados detuvieran al hombre que apenas se alejaba del lugar, pero no fue atendida.

Jimena lamenta profundamente el actuar de las autoridades, pues pese a que ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, no hay avances, que ella tenga conocimiento, en la investigación y sospecha que esta persona que la atacó sexualmente, no es la primera vez que realizaba un acto similar, pues su actuar fue bien organizado, desde cómo la abordó, en qué lugar y el modo cómo la trató de asfixiar con las manos para matarla y perpetrar la violación.

Jimena, en un acto de valentía y desesperación se mostró ante los medios, para exigir que las autoridades muestren la cara de su agresor, que sea detenido y expuesto, para, si otras mujeres sobrevivieron a su ataque lo denuncien, empero, eso no es posible, pues desde la entrada del nuevo sistema de justicia penal, la identidad de los presuntos delincuentes debe ser protegida, lo que limita ser reconocidos por más víctimas.

Doble agresión

Aunque Jimena muestra coraje y valentía, su victimización continúa, pues ahora dice seguir recibiendo agresiones, ahora de personas que critican el hecho de que dé la cara y exija justicia, pues en internet los comentarios son atroces en su contra, como si ella fuera la delincuente.

La falta de sensibilidad de las autoridades encargadas de investigar el caso también fue es una agresión contra Jimena, pues así se siente la joven y lo manifestó ante los medios: “no es posible que todavía de que te ataca un tipo, las autoridades no te atiendan como debería de ser, es increíble su falta de empatía, te atienden incluso como queriéndote desanimar de hacer tu declaración, incluso la médico legista que me atendió, en el Ministerio Público, sus preguntas, a mí me parecían ofensivas y que no tenían absolutamente nada que ver con el hecho que había ocurrido”, relató Jimena.

Hay de violaciones a violaciones

Te pueden violar, pero no se puede violar el debido proceso, ¡eso jamás! Al menos eso es lo que dio a entender la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género en Quintana Roo, Guadalupe Reyes Pinzón.

La postura de la funcionaria es comprensible, pues con el nuevo sistema de justicia penal, los delincuentes pueden evadir la justicia por cualquier leve error en el proceso, pero, eso mismo es lo que hace largo, engorrosos y en muchos, la mayoría de los casos, que la impunidad prevalezca, pues por el temor de infringir los procedimientos pierdan el caso, mejor ni le mueven.

Jimena exige que se pidan los videos de todas las cámaras que hay cerca del lugar donde ella fue atacada, pues en alguno debe aparecer su agresor, sin embrago, Guadalupe Reyes Pinzón asegura que no sucederá, ya que deben cuidar el “debido proceso”.

Reyes Pinzón detalló que la Fiscalía Especializada ha atendido 5 mil 600 casos de violencia de género en el estado, de los cuales se giraron 4 mil 400 órdenes de protección y actualmente existen únicamente 16 casos judicializados por el delito de feminicidio en todo el estado de Quintana Roo.

No es feminicidio

Las estadísticas difieren, pues mientras activistas aseguran que en el primer semestre de este año se registraron 32 casos de feminicidio (cifra que está por superarse en el segundo semestre) la FGE reportó en el mismo período 17 casos.

La titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género en Quintana Roo, Guadalupe Reyes Pinzón, detalla la base de su actuar y aseguró que en enero de este año se estandarizaron los criterios para determinar que es feminicidio y que no lo es.

Queda claro que, si una mujer muere en un accidente, eso no es feminicidio, sin embargo, la violencia ejercida por un hombre para provocar la muerte de una mujer, el acto en si mismo lleva es muestra de la superioridad física entre uno y otro.

400 mil pesos de multa a empresa que no cumpla con el aguinaldo

Los patrones que no paguen a tiempo el aguinaldo, antes del 20 de diciembre del presente año -prestación de ley para los dueños de las empresas-, tendrían una multa superior a 400 mil pesos, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La dependencia en la entidad, iniciará después del 20 de diciembre, el operativo de revisión para identificar a las empresas que no cumplan con el mandato de ley, mismo que se extiende hasta los primeros meses de 2019, con la finalidad de beneficiar al trabajador.

De acuerdo con la institución, el año pasado la STPS identificó a seis empresas que no habían hecho el pago puntual, por lo que tuvieron que realizar un trabajo coordinado para no dejarlos sin la prestación.

El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en el caso de tener un año cumplido la prestación deberá ser de mínimo 15 días de salario base.

Además para aquellos que no han cumplido un año de servicio tienen derecho a que se les pague una parte proporcional del mismo, de no ser así pueden acercarse a la dependencia federal para presentar la queja y buscar la conciliación inmediata, además de que los patrones tendrían una multa superior a 400 mil pesos.

Adrián López Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Cancún, dijo que los agremiados han externado su preocupación, aunque se trata de una obligación que no pueden omitir.