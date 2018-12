Cambio climático, perspectivas “muy terribles”

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Hasta el viernes, en la cumbre del clima de Katotwice, Polonia, a la que asistieron funcionarios de casi 200 países, las negociaciones habían acabado sin acuerdo.

Sin embargo, se esperaba que en las últimas 24 horas pudieron avanzar en su cometido. Las delegaciones intentaban la noche del 14 ponerse de acuerdo con el documento final. Un texto que los países en vías de desarrollo consideraban desde la jornada anterior que no cumplía con las expectativas.

“Es suficientemente claro para que el Acuerdo de París se aplique”, dijo a AFP la ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, miembro del equipo de negociación en Polonia. No obstante, admitió que el texto no es todo lo ambicioso que podría haber sido. No obstante, admitió:

“En las circunstancias actuales continuar construyendo nuestro edificio es ya un éxito”. El frente discordante es encabezado por Estados Unidos, cuya salida efectiva del Acuerdo de París anunciada por Donald Trump se producirá dentro de un año.

Al gigante americano se le han unido Rusia, Arabia Saudí y algunos países productores de petróleo, que se han negado a reconocer el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que alerta respecto a que el planeta no puede permitirse un aumento de la temperatura superior a 1,5 grados. Un estudio que más de 190 países aprueban y que reconocen como base científica para luchar contra el cambio climático.

Con esa base, la comunidad internacional se comprometió a limitar el alza de la temperatura global a menos de dos grados respecto a la era preindustrial y a revisar además sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020.

Pero en el último borrador no se menciona de manera clara la ambición de aumentar esos objetivos para controlar el efecto invernadero.

En este contexto, China y Francia reafirmaron recientemente en Buenos Aires, en el marco del G-20, su compromiso en la lucha contra el cambio climático y la defensa de la biodiversidad.

La posición de apoyo para llevar a buen puerto la COP24 (donde se espera que los países adopten compromisos de 2020 en adelante) fue expresada en una declaración por los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y Francia, Jean-Yves Le Drian.

En la comparecencia también estuvo presente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien pidió que todos los miembros del G-20 se comprometan en una acción más decidida pues, advirtió, las perspectivas son “muy terribles” si no se intensifican los compromisos y las ambiciones contra el cambio climático.

¿Cuál es la visión de México?

Trascendió durante las reuniones que en esta COP hay gran interés por escuchar a los delegados, y saber cuál es la visión del nuevo gobierno (de López Obrador) en temas climáticos. Hasta ahora hay señales positivas, al menos en el discurso, ya que se ha reiterado que se honrará el compromiso asumido por México en su legislación nacional y en los acuerdos internacionales para enfrentar el cambio climático, que se ha reconocido como el mayor desafío ambiental para nuestro planeta. Las voces más optimistas han señalado que a fin de cuentas, esta COP está resultando “más importante de lo que se esperaba”.

Los sucesos recientes en Francia, en paralelo con la cumbre, han traído a la mesa la preocupación por asegurar que la transición que demanda el combate al cambio climático considere con mayor rigor los temas de justicia social y los objetivos de desarrollo sostenible.

En el caso de México, hay muchos argumentos que demuestran que la reducción de las emisiones que genera puede contribuir a lograr además ventajas competitivas, mayor eficiencia en el uso de recursos, la autosuficiencia energética, crear empleos de calidad, impulsar el desarrollo regional y combatir la pobreza, que son preocupaciones legítimas de la sociedad.

También se ha dicho que es importante insistir en que, tal como deja ver el nuevo reporte del IPCC, para logar esta transformación y las metas de calentamiento establecidas la responsabilidad no debe recaer únicamente en los gobiernos nacionales, será fundamental la participación de los gobiernos nacionales y sub-nacionales, pero también del sector privado y de todos los actores de la sociedad.

“Rescataremos Pemex”: Romero

Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ciudad del Carmen, Campeche, donde prometió acabar con la corrupción en Pemex y en el país, Octavio Romero Oropeza, director general de la empresa dijo estar listo para arrancar con una nueva etapa.

Con la intervención del gobierno de México se rescatará a la empresa más importante del país para que se convierta, de nueva cuenta, en la palanca del desarrollo nacional.

Al presentar el nuevo Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos, dijo que se garantizará la seguridad y soberanía energética del país, ya que con esta estrategia se pretende alcanzar una producción promedio de 2 millones 480 mil barriles de crudo por día al finalizar la presente administración.

