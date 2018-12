Atención especial a los más necesitados, reitera AMLO

Presupuesto equilibrado que impulsará desarrollo

Niega recorte a presupuesto de UNAM, ciencia y tecnología

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su beneplácito con el presupuesto presentado para 2019 que, detalló, es equilibrado y responsable, evita el derroche y permitirá el crecimiento del país y el bienestar de la población, en particular, de los más pobres.

En conferencia de prensa, dijo que el gobierno tiene como función trabajar por los ciudadanos y “darle atención especial a los más necesitados, a los más pobres, lo dije en mi toma de posesión, se me hace muy hipócrita decir que el gobierno no apoye a los pobres y aplaudir cuando rescata a las instituciones financieras en quiebra”.

Agregó que las voces que toman esta posición, “quieren Estado para beneficio de las minorías y no quieren el Estado de bienestar, no quieren el Estado en beneficio de la gente, pero ese es un enfoque, eso ya no tiene nada que ver con lo nuestro, se tienen que ir acostumbrando a la nueva realidad”.

“Sí vamos a crecer, sí va haber bienestar, estoy muy contento con el presupuesto”, enfatizó López Obrador.

Dijo que diversos especialistas en finanzas públicas han manifestado su aprobación hacia este presupuesto, porque es equilibrado y responsable, “se tendrán los ingresos suficientes para financiar los gastos sin endeudar al país, sin aumentar impuestos ni crear gravámenes nuevos, sin gasolinazos, y al mismo tiempo, con el combate a la corrupción y la austeridad, vamos a contar en el presupuesto con recursos para cumplir todos los compromisos que hicimos en la campaña”.

López Obrador precisó que en términos generales se buscará hacer más con menos, “porque se acaba la corrupción, se acaba el derroche, va a rendir más el presupuesto”, y reiteró que lo que se hará en algunos casos, es evitar los gastos superfluos.

“Hay quienes están molestos, pero ya no va a haber la pensión a los ex presidentes, tenían como 80 elementos a su servicio y un ex ­pre sidente ahora está diciendo, gano el doble de lo que yo voy a recibir, por eso están molestos, pero no es conmigo, es con la ley”, ahora todos deben hacer un esfuerzo y pensar en atender lo fundamental.

Abundó que los ajustes se hicieron en las dependencias del gobierno federal, del Ejecutivo, “todavía, les digo, no nos dio tiempo de hacer una revisión minuciosa, pero como vamos a hacer una evaluación cada tres meses del avance físico y financiero del presupuesto, ahí estoy seguro que vamos a liberar más fondos para el desarrollo, porque habrá ahorros, porque era un derroche en todo”.

Tras indicar que se cuenta con el presupuesto necesario para sacar adelante los proyectos prioritarios de la administración federal, reitero que la gente pobre recibirá apoyos como nunca, “estamos cumpliendo atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle atención especial a los humildes, por el bien de todos, primero los pobres”.

Negó una disminución en el presupuesto para la educación superior, ya que “sólo en becas son 10 mil millones de pesos adicionales para estudiantes de nivel medio superior; son 300 mil jóvenes de familias de escasos recursos económicos que van a recibir dos mil 400 pesos mensuales, esto no existía, también mil millones para las nuevas universidades públicas y habrá más recursos que antes”.

Subrayó que tampoco se afectan las becas para investigadores del Conacyt, mismas que están garantizadas, e incluso se va poder contratar a nuevos becarios, además de que se incrementará la inversión en ciencia, tecnología e innovación, reiteró.

Señaló que todos los estudiantes de nivel medio superior del país, de escuelas públicas, que son alrededor de cuatro millones, todos van a recibir a partir del 1 de enero próximo una beca mensual de 800 pesos.

En el tema de seguridad, adelantó que ya están por finalizar un sistema de información que permitirá contar con datos diarios sobre los delitos que se cometen en el país por regiones en las que suceden, y recordó que el objetivo es contar con 266 coordinaciones territoriales en todo el país, además de reclutar más elementos para la Guardia Nacional.

Sobre la gravedad del problema que representa el saqueo de combustible en el país, aseguró que “no es sólo el huachicol, hay indicios de que el robo se da en el interior de Pemex, de las refinerías y de los centros de abasto de combustible, entonces, estamos afinando el plan para cortar de tajo con el hurto de combustible”.

Tras adelantar que ya se tiene un coordinador y se realizan acciones de manera organizada entre distintas instituciones de gobierno, confío en que la próxima semana se presente este plan contra el robo de combustible de manera detallada.

Expuso que esta tarde se dará a conocer por parte de la comisión respectiva, el montó del aumento al salario mínimo, y dijo que la instrucción que tienen las autoridades en materia laboral, es la de conciliar, buscar un acuerdo con los trabajadores, sus representantes y con los empresarios, pero además, consultar al Banco de México, “tengo información que se procedió de esa manera, y lo que hoy se dará a conocer, es fruto de un acuerdo, de una conciliación”.

Sobre el Tren Maya, dijo que se piensa convocar a licitaciones por tramo, “hoy son siete grandes tramos, hay cuatro que ya se tienen totalmente despejados los derecho de vía; entonces, cuando hablo de subvención, es apoyar a las empresas que resulten ganadoras a cambio de que el pasaje de la gente sea menor al costo comercial”.

Agregó que lo que se pagaría por el flete, por la carga, y por el transporte de turistas, se regiría por los precios del mercado, “pero el costo del pasaje será accesible, bajo para los que van a utilizar el tren, esa es la subvención”.

“IP, pieza clave en nuevo salario”

Por la tarde, el Presidente agradeció al sector empresarial por su participación en la nueva política de salarios mínimos, pues aseguró que son la pieza clave de este nuevo acuerdo.

“Agradezco a los representantes del sector empresarial, porque ellos son pieza clave en este acuerdo. Los del sector obrero quieren que se aumente el salario, pero muchas veces los representantes del sector empresarial actúan de manera precavida o con más cuidado cuando se trata de aumentos al salario”, mencionó el tabasqueño.

“Pero se ha llegado a un acuerdo, a un consenso, a una situación en que los empresarios de México están apoyando, pues tienen dimensión social”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal también dijo que este es un acuerdo logrado gracias a los tres factores de la producción: el sector privado, obrero y el sector público.

“Celebro y agradezco el apoyo de todos ustedes. A los trabajadores, representantes que hicieron este compromiso. A don Carlos Aceves, dirigente de la CTM, y a los dirigentes centrales, obreras, dirigentes sindicales de todas las corrientes del pensamiento”, agradeció el Presidente.

López Obrador agregó que este acto fortalece al Gobierno, a la sociedad y demuestra una madurez política plagada de responsabilidad, conciliación y acuerdo.

Afirmó que, pese al aumento del salario mínimo, es necesario tener cautela para no incrementar la inflación.

“Ahora estoy seguro aumentará el consumo porque van a mejorar los ingresos, hay que actuar con cautela. No se trata de aumentar el salario por decreto, no se puede actuar de manera irresponsable, hay que tomar siempre en cuenta al Banco de México para cuidar que no se dispare la inflación.

“Porque si no, aunque tengamos aumentos de salarios, con una inflación alta se pierde poder adquisitivo”, indicó el Presidente.

Hasta el momento, afirmó, subir el salario de 88 a 102 pesos se consultó con los funcionarios del Banco de México.

“Entonces, es muy importante el que se mantenga el equilibrio y haya control”, indicó.

También, señaló que no debe haber preocupación porque el salario mínimo en la frontera se fijó en 176 pesos, pues -indicó- es parte de los compromisos.