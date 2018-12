Horacio García Rojas es el “Diablero”

El mexicano protagoniza la primer serie original para Netflix Latam

Se estrena este viernes 21 de diciembre

Arturo Arellano

Horacio García-Rojas protagoniza la nueva serie de Netflix “Diablero”, acompañado de Christopher Uckermann, Giselle Kuri, Fátima Molina, Dolores Heredia y Humberto Busto. Esta historia es basada en el libro “El diablo me obligó” y con está se abrirá el portal a la guerra en contra de demonios, ángeles caídos y criaturas siniestras, que amenazan la salvación de la humanidad. Esta es la primer serie de Netflix Latam que se estrenará a nivel mundial el 21 de diciembre próximo.

Emocionado por ser el primer mexicano en protagonizar una serie original de Netflix, García Rojas declaró en entrevista para DIARIO IMAGEN.“Estamos contentos de poder ser uno de los protagónicos de la primera serie de Netflix Latam que aborda el terror y la ciencia ficción además de la fantasía. Es un momento importante de la televisión mexicana, creo que esto abrirá las puertas para contar otro tipo de historias dejando el narco y el melodrama de lado, porque este país tiene muchas otras cosas que contar”.

Añade que “la gran ventaja es que los directores conocen muy bien el género, son muy clavados de modo que han hecho una gran adaptación del libro. No es una serie netamente terror, porque tiene fantasía, toques de acción y aventura con comedia negra”.

De su personaje describe “Elvis Infante es un antihéroe cazador de demonios, se encarga de sacar los demonios de las personas, es como un exorcista, pero sin que esté la religión inmiscuida, aquí se trata de conocer las energías, expulsarlas y hasta comercializarlas, porque ellos incluso venden a los demonios en el mercado negro. Fueron muchas pláticas para preparar mi personaje, leí la novela en que está basada la serie y aunque esto es algo diferente, me tiré un clavado en recordar, lo mismo tomé clases de náhuatl, de latín, porque los hechizos son mantras en náhuatl y latín”.

Señala que “José Manuel Cravioto, quien dirigió los primeros tres capítulos se estableció el tono del personaje, tuvimos pláticas y juntas, era ver hasta dónde darle, porque mi personaje tiene cierta voz cómica, no es payaso, pero afronta las cosas de un tono gracioso. Para Elvis, el demonio es una cosa de todos los días, es un boxeador que se va a subir al ring a pelear con él, nada le es nuevo, no le da miedo, pero está atento y presente para no ser noqueado, respeta al rival y cuida su vida. Queríamos a alguien real, es un loco que disfruta el cazar demonios, agarrarse a chingadazos con los cuerpos demoniacos”.

Asegura que “en el tema de los efectos especiales se hizo un gran trabajo para tener efectos a la altura de los que se hace en Estados Unidos. Esta serie demuestra la capacidad creativa de México y celebró que Netflix haya querido apostarle a lo nuevo y mexicano, qué bueno que esta plataforma se brinca la barda con algo novedoso, cabe señalar que soy el primer moreno en protagonizar una serie de Netflix, el primer mestizo y además es un héroe, que en un tono más poético espero sirva para que todos saquemos al héroe que llevamos dentro para defender a nuestro país en estos tiempos de cambio”.

La serie se estrena este 21 diciembre en Netflix en todo el mundo.