“Sólo le pido a Dios, dos años más de risas”: Manuel “El Loco” Valdés

El cómico mexicano fue reconocido por grandes estrellas, que fueron convocadas por el productor Alejandro Gou, quien considera importante celebrar en vida, el talento y legado de importantes figuras

Las ganancias del homenaje serán destinadas para comprar medicamentos y pagar los gastos médicos del actor, que hasta ahora ha recibido más de 10 quimioterapias en un periodo muy corto de tiempo

Concedió entrevista exclusiva a DIARIO IMAGEN

Arturo Arellano

“Genio y figura”: Manuel “El Loco” Valdés, fue homenajeado ayer 18 de diciembre con un espectáculo en su honor en el Centro Cultural Teatro 2, lugar en el que se dieron cita personajes, como Benito y los Hermanos Castro, CoqueMuñiz, Carlos Cuevas, Luis de Alba, Lalo España, Los Mascabrothers, El Costeño, El JJ, Jaime Rubiel, Memo Ríos, Julio Alegría, Luis Barceló, entre otros, todos convocados por Alejandro Gou, quien considera importante celebrar en vida, el talento y legado de grandes artistas, como el señor Valdés.

Con alegría, pero más humildad que cualquier otra virtud, el señor Manuel “El Loco” Valdés, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que expresó su sentir ante esta iniciativa. “No es otra cosa que medicina espiritual, el hecho de que compañeros de la risa se den cita en un lugar para ofrecerte un homenaje, es algo maravilloso y que no tengo con qué pagárselos, no podría. Todo ha sido organizado por el señor Alejandro Gou con quien he trabajado y a quien le tengo un gran cariño y respeto. Yo estuve ahí, y no me quedé sólo mirando, me gusta hablar con la gente, con mis amigos y si Dios me lo permite seguiré cantando canciones, bailaré y celebraré el estar vivo, con alegría, como un loco”.

Subraya que con la gran trayectoria que tiene a cuestas, lo único que desea en este momento es “que Dios me permita salir de la enfermedad, bueno, tampoco hay que abusar, yo me conformo con un par de años más, para poder regresar a mi trabajo, que es hacer reír a la gente. Fui el primero en improvisar en televisión, me gustaría hacerlo de nuevo, ojalá, me lo conceda. Mientras tanto, trato de ser feliz dentro de mi verdad, dentro de mi realidad, jamás pierdo la esperanza en Diosito y la Virgencita Santa de Guadalupe, de que me van a permitir lo que les pido”.

Con una nueva tendencia en la comedia, llamada Stand Up, “El Loco” Valdés dice que “los tiempos cambian, hoy los standuperos dicen las cosas con doble y hasta con triple sentido, parece que entre más groserías dicen, más se ríe la gente. Sin embargo, yo no critico a nadie, las cosas van cambiando de acuerdo a lo que la gente pide y hoy piden mucho Stand Up. Antes éramos cómicos, luego se transformaron en ‘Los Comediantes’ y ahora es el Stand Up, pero finalmente la tarea es la misma, hacer felices a las personas”.

Niega que pudiera incursionar en el Stand Up “En mi trabajo hago de todo, pero mi línea es diferente, yo creo que definitivamente no haría Stand Up, a pesar como dije de que fui el primero en improvisar en televisión, sin rutinas ensayadas, ni textos, siempre he sido un personaje original, con la comicidad que todos conocen, la de un loco, que brinca, juega, se ríe, baila, canta y se emociona con la risa de la gente, porque finalmente esa es nuestra labor hacer reír a las personas, porque de pronto si dices un chiste y nadie se ríe, pues tu terminas llorando, es deprimente un cómico que no haga reír”. Finalmente, se congratuló de que el equipo de sus amores, el América, haya conseguido el titulo en la final del futbol mexicano. “Ya el hecho de que hayan llegado a la final era una gran satisfacción, se les agradece a los jugadores y a todo el cuerpo técnico por su entrega, ya que se dio el campeonato, lo que puedo decir es que soy el más feliz”. Se había previsto que Miguel Herrera también asistiera al homenaje que se le tenía preparado al actor y cómico este en el Centro Cultural Teatro 2, cuyas ganancias serán para comprar medicamentos y pagar los gastos médicos del actor que hasta ahora ha recibido más de 10 quimioterapias en un periodo muy corto de tiempo, debido a que se le detectó un tumor en el cerebro.