Miguel Luna presentará “Souvenir” en el Lunario

El cantautor ofrecerá un concierto con las canciones de su nuevo disco el 11 de enero

Arturo Arellano

Pocos artistas hay en México tan completos como el exitoso Miguel Luna, quien actualmente cuenta con decenas de canciones de su autoría, éxito en la voz de los artistas más grandes de México. Con motivo de la presentación de su nuevo disco titulado “Souvenir”, el cantautor ofrecerá un concierto íntimo este 11 de enero en las instalaciones del Lunario del Auditorio Nacional, en lo que será algo raro, pues son pocas las veces que su público puede tener el privilegio de verlo tocar en vivo.

Para detallar al respecto Luna ofreció una conferencia de prensa, en la que comentó “sigo haciendo canciones, algunos bodrios, algunas aceptables, pero siempre en mi tarea de componer. Yo sigo haciendo música y presentándome en diferentes lugares, llevo mucho tiempo en esto, por lo que creo que ya me merecía este escenario. Para el Lunario habrá algunos colegas acompañándome, no adelanto quienes porque aún nos deben confirmar y prefiero que sean una sorpresa para quienes asistan. Cantaré canciones mías y ellos se sumarán con sus voces a mis letras, lo cual es un gran privilegio como compositor. El showdurará aproximadamente dos horas y media, que bien vamos a aprovechar para complacer a la gente con cada canción que quieran escuchar”.

Sobre el disco nuevo explica “son nueve años entre un disco y otro, pero por eso me tardé porque no encontraba inspiración, espero no fallarles cuando lo escuchen. Ojalá y este disco sea un parteaguas para mi carrera, como lo han sido otros trabajos y canciones. En este caso tengo canciones que siguen mi línea del romance, pensando en contar historias inspiradas no sólo en mi vida, sino en las de la gente que me rodea. Puedo asegurar que es un disco honesto, por eso no había sacado otro antes, porque siempre cuido que cada canción me convenza, que salga del alma y no sólo por el compromiso de sacar nuevas canciones”.

Añade que además incluye colaboraciones “hay un dueto con Armando Manzanero, quien es para los que nos dedicamos a componer música, nuestro jefe, una leyenda, incluso presidente de la SACM. Siempre ha sido mi modelo a seguir, por lo que para mí es un honor de haber grabado la canción ‘Nudo ciego’ con él y es una composición mía, lo cual lo hace más satisfactorio. Lo mismo tengo otra con grupo Plan, que es música revolucionaria en su estilo norteño”.

Subraya que su inspiración siempre serán las mujeres “opino lo mismo de la mujer mexicana que de cualquier otra mujer del mundo, si no fuera por ellas no habría canciones, ellas son nuestra inspiración, aunque hay muchos tópicos que tocar en las composiciones, es seguro que lo que nos rige es esa fascinación por la mujer. En mi caso son lo más importante que hay, no sólo las que se vuelven tu pareja o las que pasan por tu vida en ese plano sentimental, sino también las madres, las hermanas, las mujeres son lo que hace girar este mundo”.

Luego de este nuevo disco y su presentación el 11 de enero en el Lunario, Miguel Luna refiere que “seguiré andando en la música que me ha dado tantas satisfacciones y es mi adicción no estaría vivo si no es por ella. Así que los planes son seguir en esto y llevar mi música, particularmente en este momento, mi disco nuevo a todos lados”, concluyó.