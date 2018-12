“Pachecas a Belén” celebra su temporada

Tras 30 años de su estreno, la famosa pastorela mexicana “Pachecas a Belén”, sigue siendo un clásico de la temporada navideña, pre y post, en gran parte gracias a su formato de comedia estilo drag

Exitosa temporada en el Teatro Venustiano Carranza

Asael Grande

La pastorela con más de treinta años de éxito, regresó a los escenarios; Blandina, Severina y Luminosa, con su característico toque de hierbas non santas comienzan su camino a Belén para adorar al niño…pero ¡Qué niño se encuentran en su camino! Un sexy Arcángel Gabriel que ha bajado del cielo a darles la gran noticia. ¡Ha nacido el redentor!

Tras 30 años de su estreno, la famosa pastorela mexicana “Pachecas a Belén”, sigue siendo un clásico de la temporada navideña, pre y post, en gran parte gracias a su formato de comedia estilo drag. Esta historia llena de inocencia y algo de avaricia, llega al Teatro Venustiano Carranza (dirección: Antonio Caso 67, Cuauhtémoc, San Rafael, 06470 Ciudad de México, CDMX).

Con las actuaciones de Javier Yepez (Mamá Mela), Daniel Vives Ego “La Super Mana”, Sergio Alazcuaga, Jorge Cahero, Samuel Zarazúa y como invitado especial, Rogelio Suárez, en la puesta en escena “Pachecas a Belén”, tres inocentes pastorcitas, Blandina, Severina y Luminosa, quienes de vez en cuando les gusta viajar con yerbas non santas, se les aparece en uno de sus viajes un sexy Arcángel de nombre Gabriel, quién les anuncia que el mesías prometido está próximo a nacer y entusiasmadas se dirigen a Belén. Una de las hermanas, movida por su interés personal, pierde a sus acompañantes con la intención de cambiar el destino del viaje hacia la capital, y así cumplir su sueño de abrir un table dance.

Esta historia comienza cuando el Árcangel Gabriel se presenta bañado de gloria (en mayor parte gracias a su cuerpo tonificado) ante Luminosa, Blandina y Severina. A partir de este momento, el trío de hermanas, pastoras de oficio, deberán emprender el viaje hasta Belén para rendir pleitesía al redentor nacido de una virgen que descansa en el pesebre.

Este viaje se verá alterado por los rencores entre las hermanas, que desatarán los intereses lpersonales que “La de Moño” impulsará entre ellas, quien las meterá en aprietos para poder cumplir con su misión y poder llegar a su destino. ¿Podrán encontrar el camino en medio de las nubes del humo… de sus porros?-

Previo a su estreno, en conferencia de prensa, Javier Yepez, comentó que “es la temporada 32 de Pachecas a Belén, ha sido tan exitosa, cuando empezamos, algunos todavía no nacían, creo que los años que llevamos lo dice todo de esta pastorela, es la más divertida de esta temporada, lo bonito de esta temporada, además de irreverente, es que nosotros nos divertimos más que el público, y eso, en cualquier obra, es difícil de lograr, pero lo hacemos de todo corazón, nos entregamos, y eso la gente lo acepta, porque aunque somos un poco léperas al hablar, lo hacemos con cariño”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el actor Rogelio Súarez, dijo: “es una pastorela tradicional, la he ido a ver como tres años, es increíble, pero ésta es diferente, no es una anti pastorela, es irreverente, estoy muy agradecido, porque desde hace trece años estoy haciendo teatro, y ya vivo de esto, es maravilloso poder hacerlo, me considero una persona muy afortunada; ya llevo doce años haciendo “Pachecas a Belén”, me llevo bien con todos mis compañeros, somos amigos en la vida real, nos divertimos mucho, cuando haces una obra de teatro con gente así, es maravilloso, ahorita estoy en El beso de la mujer araña, pero Miguel Alonso, el productor, abrió una función; tratamos de no hacer muchos chistes políticos, preferimos dejarlo concentrado en nosotros, y queremos que la gente se divierta con nosotros”.

“Pachecas a Belén” se presenta en el Teatro Venustiano Carranza; Horario: viernes 21 de diciembre. 4 de enero 2019, 20:30 horas, sábado 22 y 5 de enero, 20:30 horas; martes 25, 18:00 horas.

Comedia. En temporada 2018 y 2019; Dramaturgia: Perla Loreta Hayworth y Fragancia Tixou; Dirección: Jorge Cahero; Elenco: Javier Yepez (Mamá Mela), Daniel Vives Ego “La Super Mana”, Sergio Alazcuaga, Jorge Cahero, Samuel Zarazúa y como invitado especial: Rogelio Suárez.