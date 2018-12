“Salario de hule”

Folclor urbano

Salvador Estrada

El aumento al salario mínimo, que entrará en vigor el primero de enero, va a servir para “una pura y dos con sal” porque, aunque se paren el cuello los patrones porque se logró ese incremento, no va a satisfacer las necesidades de una familia.

Con el salario anterior, 88 pesos con 36 centavos, apenas alcanzaba para comprar dos tortas “cubanas” y con el nuevo, 102 pesos con 68 centavos, se podrían comer dos tortas y media porque no da para más.

La decisión de los patrones, los trabajadores y el gobierno de subir el mínimo lo ven como “una hazaña” y creen que con ello las familias mexicanas la va a pasar bien, pero están equivocados ante la ola de aumentos que en esta época se van a dejar ver.

Todavía no entra en vigor “el mínimo” y ya los comerciantes empezaron “ a hacer de las suyas” y en los mercados o súper muchos productos ya tienen nuevo precio.

Los 102 pesos con 68 centavos, solamente cubrirán el 89 por ciento de la “Línea de Bienestar Personal” , fijada por el Coneval, según se publicó, y la verdad es que para que satisfaga las necesidades de una familia se necesitaría el doble.

Doscientos pesos sería el salario mínimo ideal, ya lo hemos señalado en pasadas columnas, pero ese aumento parece sueño difícil de lograr porque los empresarios no están dispuestos a pagar, pero las necesidades de las familias aumentarán año con año y quizá se logre llegar a esa cantidad en tres años más.

El salario que se fijó en la frontera norte del país de 176 pesos con 70 centavos era necesario porque esa zona siempre ha sido cara y el aumento que les daba la Comisión de los Salarios Mínimos era arriba de cuatro pesos más a lo que daba al resto del país que era de dos pesos y fracción, en los años noventa.

Los aumentos acordados descartan riesgos de inflación que siempre alegaban en las reuniones de la Comisión de los Salarios Mínimos y que ahora convinieron que esos aumentos eran los adecuados.

El salario mínimo que contempla la Ley Federal del Trabajo debe “ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”

Y mientras los legisladores no reconozcan que no se puede vivir con ese salario mínimo tendrán que legislar hasta lograr el aumento ideal para los trabajadores.

Es reconocido que en México se paga a los trabajadores el salario más bajo y que por esa razón muchos prefieren arriesgarse y tratar de llegar a Estados Unidos.

“No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”. Y los representantes del pueblo no pueden tener una vida cómoda mientras su representados no satisfagan sus necesidades con un salario real y no de “hule” que lo estiran todo lo que pueden para sobrevivir.

