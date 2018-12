César Troncoso es “Neves” en “Impuros – Hasta que la muerte nos separe”

La serie que aborda el tema del narcotráfico en los noventas, ya está disponible a través de Fox App

César Troncoso es un actor uruguayo, quien actualmente da vida a “Neves” en la serie “Impuros- Hasta que la muerte nos separe”, disponible en la Fox App. El personaje es el mayor proveedor paraguayo de armas y cocaína para Palma. De cara marcada por innumerables cirugías plásticas, que lo dejan un tanto deformado, es cínico, pero muy educado en el modo de hablar, difícilmente altera el tono de voz, incluso cuando es contrariado.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el actor refiere que “estar en una producción de este tamaño, implica constancia, porque yo nunca había trabajado con Fox, es la primera serie que hago con ellos. Mi personaje es pequeño, pero sustancioso, un traficante de armas y drogas que suministra a uno de los personajes principales. Es un personaje lindo que a pesar de tener participación breve está muy bien construido, es uno de los motores de la trama”.

Refiere que este tipo de historias deben ser contadas “yo creo que es un dato de la vida real, por un lado la existencia del narcotráfico y por otro el sentir de aventura que el espectador quiere. Uno construye ficciones y uno cuenta con un espectador que debe saber que lo que mostramos es ficción a partir de la realidad pero ficción. Los temas los propone el mundo, no se estaría hablando de narco si las cosas en este siglo 21 no fueran en ese sentido, todo lo que tiene que ver con el registro de nuestra realidad es necesario hablarlo, llevarlo a diferentes auditorios . Es innegable la presencia del narco en nuestro entorno pero hay que hablar de ello”.

Señala que “la reconstrucción de los años 90 para la serie fue decisión de la producción, eligieron esas fechas y ambientes no sé por qué, creo que tiene que ver con un contexto brasileño y que esa cierta complejidad haga que tenga sentido ambientarlo en ese tiempo. No obstante, creo que las obras audiovisuales deben tener un presente, que más allá del tiempo en que se desarrollan, deben tener resonancia en nuestra época, sino el espectador no se engancha con lo que queremos contar. Entonces Impurostiene eso, una capacidad de hablar de nuestros tiempos y de historias humanas que mas allá de la ambientación suceden ahora. Las historias humanas y el deseo de realización de la gente humilde en las favelas está plasmado aquí”.

En cuestión de retos asegura “para la producción es el reto es convocar a gente de todo tipo, tener una serie que resultara entretenida para público ávido de este tipo de series, pero también de cualquier orden. La capacidad de entretener al público es el reto de ‘Impuros’ y me parece que estamos preparados. La serie capítulo a capítulo te va atrapando y dejando con ganas de saber más. En mi caso el desafío es que además de tener la opción de trabajar en Brasil y hablar en portugués, puedo retarme de un modo increíble a que mis personajes no sean iguales entre sí, siempre debo ser diferente en mis personajes. No siendo mi idioma madre, me siento bastante cómodo, ese ha sido el reto, pero creo que lo hemos hecho bien”.

Finalmente, adelanta “estoy en pláticas para una película mexicana y tengo también algunas opciones de trabajo en Brasil en alguna serie. La cinta sería para febrero o marzo. Mientras tanto, quiero remarcar mi agradecimiento a Fox porque hay productos hechos en Brasil que muchas veces por el idioma quedan encapsulados aquí, pero ahora se llega a toda Latinoamérica”.