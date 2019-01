¿Hacia dónde va el turismo en 2019? • II

José Antonio López Sosa

[Segunda Parte ]

Otra de las interrogantes con relación a la política turística de nuestro país bajo esta nueva administración federal, es la relativa al aumento del presupuesto a la Secretaría de Turismo, para dotar a Fonatur de presupuesto para la construcción del Tren Maya.

En otro orden de ideas, con la mayor parte del dinero que se usaba para promover México en el mundo (e incluso dentro del propio país), se construirá esa obra de infraestructura que, a todas luces pareciera formar parte del sector de Comunicaciones y Transportes y no de turismo, ¿por qué?, sencillamente porque un tren de pasajeros como se está planteando no es un producto turístico, es una herramienta para desarrollar productos turísticos, mismos que, como argumenté en la anterior entrega, no existen en la zona de Campeche y Chiapas.

Ante estas interrogantes, el diputado Luis Alegre insistió en que estos recursos, entre 120 y 150 mil millones de pesos, detonarán actividades económicas y turismo en la región Sureste, que implicarán desarrollo en la zona.

Ahora bien, sin lugar a duda promoverá actividades productivas más allá del turismo, sin embargo la inconsistencia —desde mi visión— es que se construya con recursos del sector turístico únicamente.

Con relación a la participación en las ferias internacionales y la organización del Tianguis Turístico, el diputado Alegre confirma que estas participaciones y el propio tianguis, no serán pagados más con recursos públicos; que invitarán a la iniciativa privada para hacer un modelo en conjunto que no represente un gasto tan grande para nuestro país.

Coincido en la visión del diputado, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España, que ya viene en unas semanas, anualmente México era de los pocos países cuyo gobierno pagaba enteramente la participación (el espacio en la feria), además el dispendio era notable, tan solo el año pasado hicieron un coctel llamado La Noche de México en el teatro real, costó 78 mil 298 euros (sin IVA) y, la mayor parte de los 222 invitados, fueron gente del sector de México, es decir, sin impacto significativo el gasto en Europa.

Los gastos eran desmedidos, desde un boleto de avión redondo a Madrid que costó 145 mil 645 pesos en clase business por Iberia para Héctor Flores Santana, los 183 mil 946 pesos de un boleto redondo a Madrid para Alejandro Sámano en Clase Premier con Aeroméxico (comprado a Viajes Premier, S.A.), o los tres boletos de 156 mil 451 pesos redondos a Madrid, en Clase Premier con Aeroméxico (comprados a Viajes Premier, S.A.) para Artintzi Méndez, Javier Guillermo y el entonces secretario Enrique de la Madrid.

Suena muy bien que la iniciativa privada sea convocada para pagar o patrocinar la participación de México en estas ferias e incluso, para la organización del Tianguis Turístico, pero ¿quién y cómo se van a incorporar a esta empresa?, hay ejemplos claros como IPW en Estados Unidos o Go Media/RVC en Canadá, pero ¿sabrán de verdad al interior de la Secretaría de Turismo cómo se operan y organizan?

Quedan abiertas estas preguntas al secretario Torruco, quien seguramente asistirá a FITUR y aunque sigamos en el fondo de la lista de espera, tendrá que respondernos cuando se presente ante los medios de comunicación europeos durante nuestra cobertura en Madrid.

(Continua mañana)

