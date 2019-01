Mariana Garza y Pablo Perroni confirman divorcio y bisexualidad del actor

Después de darse a conocer que Mariana Garza y Pablo Perroni se encontraban con problemas en su matrimonio, luego de que la integrante del grupo Timbiriche descubriera que su aún esposo es bisexual, la pareja ofreció una conferencia de prensa para aclarar la situación.

Como han permanecido en los últimos meses, Mariana y Pablo aparecieron juntos en el Teatro Milán, donde minutos antes el actor junto al elenco de la obra “Happy” había anunciado el regreso de la puesta en escena, para dar detalles de su vida en pareja.

Sobre su orientación sexual, Perroni aseguró: “yo soy una persona que se puede enamorar de un hombre o de una mujer, yo me enamoro del ser humano, estamos en pleno 2019, dejemos de usar las etiquetas, esto tiene que cambiar”.

Por su parte, Garza detalló: “siempre he sabido quiénes son (y) quienes fueron las parejas anteriores de Pablo. Me enamoré del gran hombre que es, un gran ser humano, tengo una hija con él. (…) No hay engaños, no hay sorpresas, no hay descubrimientos en ningún celular, no me puse a revisar su celular; no se descubrió ninguna de las cosas que la nota (así lo dio a conocer una revista de espectáculos) publicó”.

Conjuntamente, los artistas admitieron estar en trámites de divorcio, pero Mariana subrayó que la relación entre ambos continuará como padres y socios del Teatro Milán. “Pablo y yo nos tenemos; tenemos amor, respeto, aceptación, admiración… Estamos orgullosos de formar una mancuerna”.