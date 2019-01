Guardia Civil y mando militar

Un alto mando militar al servicio del ex presidente Enrique Peña Nieto, está involucrado en el robo de combustibles, se asegura, y esto no es novedad, pues se sabe que altos mandos castrenses y policiacos están inmiscuidos en la delincuencia común, organizada y de cuello blanco, dado el enorme poder político, económico y de fuerza real que acumulan al incorporarse a las fuerzas armadas, no con fines de servicio, sino de lucro.

Y un lucro indebido, de alta traición a la Patria, como se ha documentado en diversas épocas de distintos gobiernos que los dejan operar con toda impunidad como pago a sus servicios de espionaje o trabajos sucios a funcionarios de altos vuelos. El proceso al militar en cuestión sería la cereza del pastel en estos momentos de irritación social por el desabasto de combustibles, a consecuencia del combate al huachicoleo.

Y sería también un ejemplo de que, el mando militar en la Guardia Civil, de inminente creación no es, de ningún modo, garantía de honestidad, de transparencia ni de disciplina férrea, pues tan corruptos pueden ser los mandos policiacos como los militares, de tal manera que habrá que tomar en cuenta el señalamiento del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en el sentido de que en diversos países en el mundo los mandos, en la Guardia Nacional, son civiles y van en retirada los militares.

También, el mismo Corral, considera ociosa la creación de una Secretaría de Seguridad Pública, ahora en manos de Alfonso Durazo, pues ésta no tiene policías, ya que la referida Guardia Nacional estará integrada por soldados, marinos y federales con mando castrense. Seguramente son señalamientos que serán corregidos por los legisladores, pero es conveniente subrayar que, a lo largo de la historia no se ha contado con una policía eficaz, y en este sexenio se duda que se dé ese milagro.

Los titulares de Hacienda y Crédito Público, Energía, Pemex y la Profeco serán citados el lunes en la Cámara de , a fin de conocer la estrategia integral que se sigue para evitar el robo de combustible y la atención y costos del desabasto en diversas entidades del país informó el diputado Ricardo García Escalante (PAN) en tanto el presidente de la Jucopo, Mario Delgado Carrillo, dijo que el robo de combustibles es un tema complicado de delincuencia organizada que genera enorme cantidad de recursos, por lo que no será fácil desmantelar esta red de complicidades y corrupción y resaltó que dijo el Ejecutivo, que ayer se registró tan sólo la sustracción de 27 pipas y al inicio de la administración era de mil pipas al día, lo cual refleja que se está teniendo éxito en este combate al huachicol. Agregó que los trabajadores de Pemex han reconocido la labor del gobierno, al citar que esto afecta temporalmente al consumidor, pero es un costo pequeño para transformar a la paraestatal…Finalmente, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció cambios en su gabinete: Vicente Mendoza es nuevo secretario de Finanzas en sustitución de Jorge Gallardo Casas, que pasa a ser jefe de la Oficina de la Gubernatura, y Mariana Nassar Piñeyro, es nueva titular de la Secretaría de Movilidad y el ex titular Alejandro Villanueva López será subsecretario…El alcalde de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, sigue desmantelando negocios del anterior alcalde José Antonio Hernández Fraguas, que había convertido la ciudad en un enorme tianguis, incluyendo la renta del Paseo Juárez con la Feria del Mezcal. Todo eso se acabó, indica el edil morenista, con el objetivo de reordenar la ciudad…

