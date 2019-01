Se han confirmado 1,938 casos de influenza y ha habido 143 defunciones

Desde el inicio de la temporada de influenza 2018-2019, se han confirmado 1,938 casos de la enfermedad y ha habido 143 defunciones. El 97% de los fallecidos no se habían vacunado y acudieron de forma tardía a solicitar atención médica y además 95% tenía el antecedente de padecer una enfermedad crónica, como diabetes, obesidad e hipertensión arterial según afirma el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Hizo un llamado a la población a vacunarse contra el virus sobre todo los grupos de mayor riesgo como son menores de cinco años, adultos mayores, embarazadas y personas que tengan alguna enfermedad crónica como obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer y VIH/Sida, entre otros.

Detalló que hasta el momento de los 31 millones 500 mil vacunas que se adquirieron para esta temporada invernal, se han aplicado 21 millones 700 mil dosis, así que la población que no se ha aplicado el biológico, todavía es tiempo de hacerlo, porque aún hay riesgos de contraer el virus. Los síntomas de la enfermedad son fiebre alta, dolor de cuerpo, garganta y cabeza, problemas para respirar y escurrimiento nasal, tos, nauseas e incluso diarrea. Aclaró que la vacuna contra la influenza no previene la enfermedad, sino las complicaciones graves, y es falso que el biológico cause influenza.

“Si una persona se vacuna y contrae influenza es porque ya presentaba una incubación previa del virus” Las mujeres embarazadas pueden vacunarse en cualquier trimestre de la gestación, ya que el biológico es seguro e inocuo para el producto.

“Una mujer en gestación tiene hasta seis veces más riesgo de tener una complicación respiratoria e incluso morir por el virus de la influenza, que el resto de la población, por ello la importancia de la vacunación” dijo.

A esta columna han llegado quejas por los despidos injustificados que han sufrido los profesionales de la salud que trabajaban por honorarios o eran trabajadores de confianza y que no tenían base.

Según fuente confiable, por ejemplo, en cancerología, había 9 anestesiólogos y ahora sólo quedan dos para atender a 9 quirófanos y respecto al Seguro Popular de un plumazo se cancela y todos los trabajadores administrativos, doctores y enfermeras no saben si serán reubicados o les dirán adiós.

Mientras tanto, en muchos hospitales del país, hace falta personal calificado que atienda a los pacientes, sobre todo en esta temporada invernal y además hay desabasto de medicinas. En el Seguro Popular había 53.2 millones de personas inscritas. ¿Qué va a pasar con ellos?

El sistema inmunológico funge como una barrera protectora que se encarga de evitar que sustancias potencialmente dañinas ingresen al cuerpo.

Además de ello, elimina y destruye aquellas amenazas que están en nuestro organismo y nos defienden de enfermedades y agentes infecciosos como bacterias, hongos, parásitos y virus que se encuentran en el medio ambiente. De acuerdo con estudios clínicos, ciertos factores pueden influir negativamente en el sistema inmunológico, incluidos el estrés crónico, el sedentarismo, la falta de sueño, la contaminación ambiental o las afecciones médicas que uno pueda tener. Investigaciones señalan que la desnutrición y las deficiencias específicas de zinc, selenio, hierro, cobre, ácido fólico y vitamina A, B6, C y E, tienen notable influencia en las respuestas menos efectivas del sistema inmunológico.

El sobrepeso u obesidad también pueden debilitar su respuesta. Llevar una dieta equilibrada y saludable, es fundamental para tener un buen sistema inmune. La doctora Susan Bowerman, directora del Consejo de Nutrición de Herbalife Nutrition, afirma que el consumo de frutas y verduras es clave para el sistema inmunológico porque brinda una gran cantidad de vitaminas y fitonutrientes, mismos que ayudan a promover la salud ya que actúan como antioxidantes.

La mala nutrición lleva a excesos y deficiencias, por lo que una oportuna suplementación se vuelve una forma práctica y efectiva de garantizar que se satisfagan las necesidades nutricionales para poder fortalecer el sistema inmunológico. Hay que asegurarse que dentro de la suplementación, estén presentes las vitaminas C, D y el zinc. El consumo de probióticos es igual de importante, ya que juegan un papel fundamental en la salud intestinal y mantiene a las bacterias buenas mucho más activas, siendo estas parte de la defensa del sistema inmunológico.

