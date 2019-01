Así se pondrán de acuerdo en el Congreso

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Monreal busca mayoría calificada

Saldrá Guardia Nacional y Fiscal -El peor momento para Pemex

El periodo extraordinario de sesiones del Congreso iniciará hoy. En el Senado, el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, necesita muy pocos votos para lograr la mayoría calificada para la aprobación de dos temas fundamentales en el marco de la estructura política del presidente Andrés Manuel López Obrador: el fiscal general y la Guardia Nacional.

Sobre este tema en específico, la oposición a Morena, quiere hacer cambios cosméticos, con el objetivo de aprobar la llamada Guardia Nacional. Los gobernadores llegaron al acuerdo con legisladores para que el mando de ese organismo policíaco, sea civil. Esto, materialmente está aceptado por la mayoría morena. Será un mando civil, como lo aceptaron también los altos mandos del Ejército y la Armada.

Sin embargo, hay un asunto que está a punto de caer en el renglón de la superficialidad: el nombre de ese instituto de seguridad pública. La oposición no quiere que se llame Guardia Nacional, por que ello podría generar confusión con las fuerzas armadas. Realmente, es un hecho totalmente superfluo.

En Estados Unidos opera una Guardia Nacional, que es federal y militarizada. Por la configuración legislativa del vecino del norte, el ejército no puede actuar dentro del territorio estadounidense contra sus propios ciudadanos, después de la Guerra Civil de mediados del siglo XIX. Esto, en cambio, ocurrió muchas veces en México, a lo largo de su historia de guerras civiles.

En España se llamada la Guardia Civil es el más amplio instituto armado de naturaleza militar que depende del Ministerio del Interior, que hace funciones de policía federal y lucha contra amenazas internas.

Este precisamente sería la configuración de la policía federal mexicana que estaría en el marco de esa Guardia Nacional. No sería el Ejército, ni la Armada. De esa manera la tropa regresaría a los cuarteles y la responsabilidad quedaría en manos de la Secretaría de Seguridad Pública, que ahora encabeza Alfonso Durazo. Así se lograría un acuerdo en las fuerzas políticas del país.

Otro de los temas, es el fiscal. Ya empezó el desfile de aspirantes, pero se estima que quedarían 3. López Obrador había propuesto una terna formada por Bernardo Bátiz, Verónica de Gyves y Luis González Alcántara. Éste último fue elegido ministro de la Suprema Corte, por lo que faltaría uno, que podría ser una mujer y, a ésta, la considerarían el “caballo negro”. Sin embargo, el “caballo de hacienda”, es Bátiz.

PODEROSOS CABALLEROS: Ahora resulta que el origen de todos los males es el huachicoleo. Si hay o hubo corrupción en la construcción del aeropuerto de Texcoco, es por culpa de empresarios que compraban combustible robado. Necesitamos seriedad en el manejo informativo. No se trata de colgar santitos o pecados a todo aquello que detesta el gobierno. Se trata de manejarnos con la verdad. En cambio, no nos dan los nombres de los políticos, empresarios y otros personajes que están involucrados en ese delito. No nos dicen cuál es la ruta crítica para recuperar nuestra vida cotidiana, con la distribución oportuna de combustible. No nos dicen el impacto inflacionario que se debió haber medido sobre productos de distribución inmediata o perecederos. Muchas interrogantes, donde se que la política de comunicación es materialmente nula. Pemex, cruza en su peor momento administrativo y financiero. *** Ayer, en este espacio mencionamos al director de Pemex como “Alberto Romero Oropeza”. Perdón estimado lector, cometí un error, ya que su nombre de pila es Octavio. Pero, de que el funcionario está perdido en el universo petrolero, está extraviado. El ingeniero agrónomo ni idea tiene de su responsabilidad. *** Vaya creatividad de Next U, una plataforma de aprendizaje de programación web, en línea, con amplios recursos publicitarios. Es tan desbordante que rompe moldes. Mira estimado lector, el mensaje enviado a periodistas de esa empresa: “Cómo sobrevivir al 2019 siendo Godínez”. No me apellido Godínez, ni tampoco tengo familiares con ese apellido, pero sus asesores no se dan cuenta que un cómico de televisión, como Adal Ramones le puso al burócrata mediocre ese apellido. Así lo popularizó. No le importó que insultara a familias enteras. Ahora, un “creativo copión” tomó el concepto. Como periodista ni leo esos boletines que se convierten en discriminatorios. Esto debería tomar cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Luis González, así como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. La creatividad destructiva y discriminatoria debe ser castigada. No es talento, es insulto.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: World Finance reconoció a BBVA Bancomer en las categorías de “Mejor Banco Digital en México 2018” y para Bancomer Móvil como la “Mejor Aplicación de Banca Móvil en 2018”, por su comportamiento transaccional.

