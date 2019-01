José José está “secuestrado”

José Sosa dijo que su media hermana Sarita tiene raptado a su papá y que ella desea la muerte del “Príncipe de la Canción” para quedarse con la herencia

José Joel acusó a su media hermana, Sarita, de tener secuestrado a su padre y desear su muerte para quedarse con la herencia.

“Esta niña lo tiene secuestrado, Sarita, mi hermana“, dijo el cantante a Ventaneandode TV Azteca.

José José estaba siendo tratado por cáncer en México, sin embargo hace meses viajó de forma intempestiva a Miami, Florida, desde donde sus apariciones han sido nulas. Ni siquiera a su hijo y a su hija Marisol, ha querido recibir con regularidad.

“La situación está fea, hay nietos, y esta chamaquita con tal de hacer esto lo tiene amagado, le da miedo quedarse sin nada”, expresó molesto el primogénito del “Príncipe de la Canción”.

José Sosa fue más allá y aseguró que las acciones de su media hermana obedecen a su intención de quedarse con la herencia del intérprete.

“Lo único es que quiere quedarse con todo el pastel. Sarita traía la intención de que mi papá no llegara vivo (a Miami), el doctor le dijo ‘no puedes viajar’”, dijo sobre la forma en que la joven ordenó el traslado a Estados Unidos.

“Si se le moría en el avión, pues ya ganó… lo tiene ahí nomás a cuenta gota para ver que día no amanece”. Sarita ha explicado de forma escueta que José José es quien voluntariamente no quiere ver a sus hijos, además de asegurar que no hay herencia qué pelear.

José José estaba siendo tratado por cáncer en México, sin embargo, hace meses viajó de forma intempestiva a Miami, Florida, desde donde sus apariciones han sido nulas.