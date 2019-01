Perfilan cambios a dictamen aprobado de Guardia Nacional

Modificaciones para que Ejército siga en tareas de seguridad

Tras el descontento que generó en el presidente Andrés Manuel López Obrador y organizaciones de la sociedad civil, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, anunció que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados que crea la Guardia Nacional sufrirá importantes modificaciones; una de ellas, la restitución del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.

El presidente de la Junta de Coordinación Política declaró que respetando lo hecho por la colegisladora, la Cámara alta realizará una revisión puntual de su contenido y hará los cambios pertinentes.

“Yo casi estoy seguro de que sí va a ocurrir así. (…) Pero, tengo que conversarlo con los grupos parlamentarios, si hacemos enmiendas (…) y poder transitar a modificaciones. Esto implica que se regresa a Cámara de Diputados, como cámara de origen. (…) De una vez vamos a revisar todos los temas: capacitación, adiestramiento de esta nueva agrupación denominada Guardia Nacional” estableció.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, aclaró que en el Senado su partido tiene una consideración y criterios diferentes a lo que aprobaron sus diputados.

Señaló que el carácter de la representación de la Cámara alta tiene que privilegiar que haya absoluto respeto al federalismo, a las facultades de las entidades federativas y que la Guardia Nacional no se convierta en un elemento que justifique y ratifique un centralismo.

“El presidente dice que a él no le gustó el dictamen. Puede tener la seguridad que hay muchas cosas en el dictamen que a nosotros no nos gustaron y que vamos a tratar de corregir”.

El coordinador del PAN, Mauricio Kuri, criticó que la Guardia Nacional cuente con dos mandos, un civil en lo administrativo y otro militar en lo operativo. “Consideramos que la estrategia está mal planteada, donde vemos que una Guardia Nacional que va a tener mandos mixtos, no es lo mejor para el país. Inclusive, en una empresa cuando sirves a dos, hay una lucha de poderes y, por lo tanto, no hay una eficacia que es la que necesita. (…) Solamente es un cambio de camiseta y lo peor de todo es que estamos militarizando al país”.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, declaró que su partido no comulga con un mando híbrido, como el que propusieron los diputados para la Guardia Nacional.

“Es un cuerpo en donde se dice que tiene mando civil, pero jerárquicamente con todos sus rangos de quien depende es del Ejército. (…) Ahí, están las condenas internacionales, la formación de los militares, la disciplina de los militares está en otro sentido, es de enfrentamiento con el enemigo y de aniquilar al enemigo”. Ricardo Monreal no descartó que, en un periodo extraordinario, el Senado desahogue este tema.

No estoy satisfecho con Guardia: AMLO

Por la mañana, Andrés Manuel López Obrador pidió al Senado contemplar temas que fueron eliminados en la reforma para crear la Guardia Nacional, tales como la participación de las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública.

El Presidente se dijo insatisfecho con la reforma Constitucional aprobada ayer en la Cámara de Diputados.

“Nosotros tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo lo relacionado con la participación de las fuerzas armadas en el proceso de capacitación, de formación, y de la definición con claridad sobre la facultad de las fuerzas armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública, eso tiene que quedar claro y había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado del proyecto que se aprobó”.

El político tabasqueño criticó los cambios en materia de capacitación y en las facultades mismas para que militares y marinos puedan hacerse cargo de la seguridad pública.

También cuestionó que se haya eliminado un transitorio para permitir la intervención temporal de las fuerzas castrenses desde la Guardia Nacional.

Dicho transitorio dejaba cinco años el mando en la Secretaría de la Defensa Nacional y luego pasaba a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según el Mandatario, la reforma es prácticamente una reedición de la Policía Federal, cuya eficacia ha sido cuestionada.

“Se quitó ese transitorio, prácticamente va a quedar igual como si fuese una reedición de la Policía Federal, que ya sabemos que no funcionó, no por culpa de los elementos, sino porque desde que se creó, en el Gobierno de (Ernesto) Zedillo, no se le dio fuerza y actualmente son 40 mil elementos, la mitad son efectivos, la otra mitad tienen que ver con funciones administrativas”, expuso.