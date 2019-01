Los rábanos favorecen a los riñones

Fortalece el sistema inmunológico: Esta raíz es rica en vitamina C, un importante antioxidante y una super vitamina. Se le considera así debido a los múltiples beneficios que puede brindarle a nuestro organismo su consumo. La vitamina C no sólo está presente en los cítricos; en los rábanos también se puede encontrar este nutriente que es capaz de ayudar al sistema inmunológico a protegernos de resfriados comunes, virus, bacterias y otras enfermedades infecciosas.

Facilita la digestión: La digestión es uno de los procesos más importantes del cuerpo y esta hortaliza ayuda en él porque colabora para que todo fluya naturalmente por su alto contenido en agua. Por esta razón, también es un buen alimento recomendado en casos de estreñimiento ya que interviene en la normalización de la flora intestinal.

Son diuréticos: Los rábanos están compuestos en gran porcentaje por agua. Esto quiere decir que aparte de ser bajos en calorías, mantiene hidratado el cuerpo y además lo ayuda a deshacerse de esas toxinas indeseadas. Mira este listado de alimentos para mantenerte hidratado, si quieres conocer otros alimentos con alto contenido de agua. Así, los rábanos favorecen no sólo al sistema digestivo sino también a los riñones, la vesícula, el hígado, el sistema circulatorio y más.