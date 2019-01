Bátiz, uno la terna para fiscal

Desde el portal

Ángel Soriano

De la terna enviada al Senado para elegir al Fiscal General de la República, sobresale la candidatura del maestro Bernardo Bátiz Vázquez, quien pese a que ya aclaró que su amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador no influirá en sus decisiones, sí tiene que ver en la votación final de los legisladores si tomamos en consideración que Morena domina ya el ámbito político nacional.

Respeto a los derechos humanos y a grupos vulnerables, serán los temas principales en los que enfocará sus esfuerzos en caso de que sea electo titular de dicha instancia, dijo Bátiz, al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Justicia. En la Fiscalía no habrá ni enemigos políticos ni amigos políticos, habrá plenitud de la aplicación de justicia. Vamos a ser una Fiscalía que sirva a la comunidad, a la justicia y a la verdad.

Consideró que una característica indispensable a rescatar es el carácter de buena fe que se ha ido perdiendo paulatinamente, y con ello vino el descredito y la desconfianza de la sociedad en la impartición de justicia. La buena fe, dijo, no se va a obtener con declaraciones. Hay que demostrar en los hechos y en la actuación diaria de la función, que se merece ese calificativo. La Fiscalía quedará liquidada porque se desprestigió, al ser utilizada de forma indebida para perseguir enemigos o apoyar amigos.

Eso no significa que los actuales colaboradores quedarán fuera de forma automática. Habrá selección, depuración y capacitación permanente de personal. Se trata de llevar ideas nuevas y frescas. Que demuestren que la Fiscalía es algo diferente. No solo un cambio de nombre, sino de fondo. No basta, dijo, tener desplantes declarativos. Hay que trabajar para crear la nueva institución. La defensa de los derechos humanos será el eje conductor de trabajo, y se comprometió a atender de forma prioritaria a los grupos vulnerables: marginados, incapacitados, menores de edad, mujeres, periodistas, persecución política, eso es lo que esperamos del f

TURBULENCIAS

Guardia Nacional, discrepancias con el Ejecutivo

Y para dar una muestra de independencia, el experimentado legislador y dirigente social, Pablo Gómez Álvarez, expresó el desacuerdo de diputados con la propuesta del presidente López Obrador en el sentido de que las fuerzas armadas deben colaborar también en materia de seguridad nacional. El tema es muy sensible, pues hay oposición de dentro y de fuera para que la tropa vigile el país, pues los antecedentes de violación de los derechos humanos e incluso ejecución de ciudadanos está documentada y nadie desea que se repitan esos casos…El Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero Ortega, recibió de manos del presidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía (ANHG), Luis Maldonado Villegas, y del Dr. Román Sánchez Fernández, Medalla y Diploma como miembro del Consejo de Crónica de la Ciudad de México, y el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórgez, recibió del escultor Lorenzo Rafael, Medalla y Diploma como socio de número de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, de la que Lorenzo Rafael es presidente honorario, en ceremonia realizada en el Salón Hispanoamericano de la SEP… El diputado Hernán Salinas Wolberg, de la Comisión de Energía, hizo ayer un extrañamiento por la inasistencia de los titulares del sector energético en la Tercera Comisión de la Permanente, pues es importante el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, no solamente por la coyuntura que se vive de abasto de gasolina, sino por las decisiones que se toman en materia de política energética de México.

