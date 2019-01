“Enfermos de amor” buscarán cura en La Teatrería

La puesta en escena tendrá funciones al menos hasta el 24 de febrero, cuando bajen el telón

Asael Grande

Enfermos de amor,es una muy divertida puesta en escena, sobre las relaciones humanas y su transformación a través del tiempo. La misma noche, al mismo tiempo, en el mismo lugar, ocurren estas nueve emotivas historias que exploran la felicidad y el dolor que provoca “estar enamorado”. Dos actores y dos actrices en escena representan a dieciocho imperfectos amantes y soñadores personajes en Enfermos de amor, una nada romántica comedia para el romántico empedernido dentro de nosotros: “desde que el director Rodrigo Nava, me dijo quién iba a estar en la obra, me encantó la idea de participar en ella, porque sabía que no sólo la iba a gozar, sino que también iba a aprender mucho, porque son actores que admiro y que respeto muchísimo su arte, y ahora que compartimos en escenario es pura felicidad, no hay nada que disfrute más de mi semana que hacer Enfermos de amor, dijo la actriz Esmeralda Pimentel, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Por su parte, el actor, Nacho Tajan, agregó que “no había trabajado con Esmeralda, yo sabía que ella era muy fan mío (risas), es alguien con quien yo quería trabajar, y la verdad es que es un proyecto maravilloso, nos llevamos increíble, hay una combinación de química que están padrísimas, es raro combinar bien con tanta gente; es lindo trabajar con Rodrigo Nava, es como el factor que une a los elementos, eso es lo bonito que tiene este trabajo, que nos queremos mucho”.

Enfermos de amores una colección de retorcidas y simpáticas viñetas. Todas las escenas suceden el mismo día a la misma hora en una realidad urbana paralela. Estas pequeñas viñetas exploran el dolor y la alegría que trae consigo estar enamorado. Enfermos de amor está llena de imperfectos y tontos soñadores que están enamorados: “lo que plantea la obra es la evolución de las parejas, desde cómo se gestan, desde que dos personas se conocen, hasta el desencuentro, el divorcio, y después del divorcio, y no solamente habla de una evolución en cuanto a edad, sino también cómo se va transformando la relación diaria, y el otro elemento es, que justo en ese momento descubren algo de la otra persona o de ellos mismos, que hará que la relación cambie por completo, y eso es interesante, y además utiliza muy bien el método de la risa como un vehículo para entrar a las emociones y entrar a los corazones, y que la gente no solamente se conecte muy rápido y muy fácil, sino que también se conmuevan mucho”, dijo Esmeralda Pimentel, quien comparte créditos en Enfermos de amor, con Mónica Huarte, Eréndira Ibarra, Adriana Louvier, Alejandro de la Madrid, Luis Arrieta y Andrés Palacios.

Enfermos de amores una comedia poco romántica, para él o la romántica que todos llevamos dentro. Se presenta en La Teatrería, hasta el 24 de febrero del 2019. Horario: Viernes 20:30 horas, sábado 18:30 y 20:30 horas y domingo 17:30 y 19:30 horas.