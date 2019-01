Fans de Gloria Trevi alzan la voz por altos precios

Los boletos para ver a la Trevi oscilan entre los 1,500 y los 8,600 pesos en la mejor localidad

La cantante estará el 28 de junio en la Arena Ciudad de México

Recientemente se abrió la venta de boletos para el concierto de Gloria Trevi en la Arena Ciudad de México, a celebrarse el 28 de junio del año en curso, como parte de su gira “Diosa de la Noche Tour”. Sin embargo, la sorpresa se la llevaron sus seguidores cuando se percataron de que la tarifa más cara oscila en los 8 mil 600 pesos, de modo que ver a su artista favorita de cerca resultaría bastante caro para estos tiempos de crisis. Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar y los fanáticos alzaron la voz a través de las redes sociales, con mensajes como “Gloria Trevi, o sea, sí te amo y todo, pero no te pases”, “Gloria, ten en cuenta que somos pobres, prefiero no ir a estar en una fila de atrás”, “Es una mentada de madre que en 2019 y con toda la crisis que estamos viviendo, alguien pague tanto dinero por un show”. “Ni Katy Perry cobró tan elevados precios para su show en México” dijeron en cuentas de Twitter, Instagram y otras, etiquetando a la intérprete de “Zapatos viejos” en cada publicación..

Los precios más baratos son de 1,500 pesos, en una zona de atrás en gradas, hasta arriba de la Arena Ciudad de México. Otros, sin embargo, ya empezaron a comprar sus entradas y han subido fotografías posando con sus boletos. Cabe destacar que Gloria Trevi está de estreno, en estos días presentó su más reciente sencillo titulado “Vas a recordarme”, supuestamente dedicado a su ex Armando Gómez.