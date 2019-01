Ari Telch regresa como un “D’Mente”

El actor ofrece su divertido, edificante y reflexivo monólogo en el Teatro Milán

Se presenta todos los lunes a las 20:45 horas

Arturo Arellano

Con un texto contundente y muy bien justificado, Ari Telch en su monólogo “D´Mente” aborda las principales enfermedades mentales de las que el ser humano es víctima, muchas veces sin darse cuenta y otras tantas simplemente por no hacer caso. La puesta en escena se presenta con funciones todos los lunes en el Teatro Milán de la Ciudad de México, donde celebró su estreno ante un lleno total.

Luego de la tercera llamada, las luces del inmueble se apagaron, dejando únicamente un cerebro neón encendido sobre el escenario, además de un muñeco de trapo blanco reposando en una silla. Tras unos segundos de incertidumbre subió al escenario Ari Telch, quien se sabe fue paciente de psiquiatría tras sufrir trastorno de bipolaridad, por lo cual domina el tema a la perfección y lo expone para el público de manera divertida, buscado dejar en la gente un mensaje. El de atenderse y buscar ayuda profesional en el caso de padecer alguna enfermedad mental, ayudar a los parientes a que busquen ayuda, ya que según Telch, todos en algún momento hemos padecido alguna de estas enfermedades.

Para demostrar lo anterior Ari Telch hace un recorrido sobre de los cambios que tiene la mente a través de los años desde la niñez, cuando en la inocencia gracias a nuestra imaginación podemos jugar y convertirnos en lo que queremos, como superhéroes o incluso animales. Más tarde a través de la educación de nuestros padres o quienes están a cargo de la misma tarea se supera lo que pudo haber sido la primera enfermedad mental.

Posteriormente en la adolescencia Telch describe que el cerebro se inunda de sustancias químicas que desestabilizan nuestro comportamiento y podría ser considerada también una enfermedad mental, si no se halla un equilibrio sano y correcto. Así va avanzando en el crecimiento de un ser humano, pero siempre poniéndose como ejemplo y arrojando datos alarmantes como que México hay 12 millones de enfermos de depresión y que la mitad de los pacientes psiquiátricos padecen adicciones. “Es muy común usar el alcohol o cualquier otra sustancia llamadas drogas, es la epidemia del siglo que hay que normalizar la enfermedad porque es normal”.

Al haber sido él un numero de esa cifra destaca que no es fácil. “No le puedes decir a alguien deprimido ‘Échale ganas’, por favor no receten ‘échale ganas’ a un deprimido, ganas es lo que menos tiene de nada, de vivir de avanzar, tampoco digan ‘No llores’, ‘No estés triste’. Es como decirle a un enfermo de salmonelosis que deje de vomitar ‘Hay ándale ya no vomites, te sentirás mejor’, así de ridículo es, porque la persona está enferma y así como vamos al dentista para curar nuestros dientes, al cardiólogo para nuestro corazón, así mismo está el psiquiatra para nuestra mente, para nuestra cabeza”.

Asimismo, va explicando cómo es que se puede ofrecer apoyo a las personas enfermas o percatarte si tú eres una de ellas, ya que ofrece elementos con los que sin duda el público podrá identificarse. Al culminar la función, Ari se limitó a dar las gracias y a invitar a la gente a que pierda los tabúes en torno a la psiquiatría. “No es algo para locos, es para estar bien mentalmente, hay miles de enfermedades conocidas y que pueden ser tratadas. No es necesario llegar a un límite como quienes han optado por el suicidio”. “D’Mente” continuará ofreciendo funciones en el Teatro Milán todos los lunes a las 20:45 horas.