Monreal, ¿demasiado confiado?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Morena no tiene necesidad de PRIMOR

AMLO, empeñado en “evangelizar” al pueblo bueno y sabio

¿No estará demasiado confiado el coordinador de la fracción de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal?

La pregunta viene a cuento porque apenas declaró que su partido no tiene la más mínima necesidad de establecer alianzas con el PRI, lo que en los corrillos legislativos ya se conoce como PRIMOR y que de acuerdo a lo declarado por la dirigente del partido de Andrés Manuel López Obrador, Yeidckol Polevnsky, esta alianza se oye mucho mejor que la que en su momento estableció el Revolucionario Institucional cuando estaba en el poder y que se conoció como el PRIAN.

De hecho, este último término, el de PRIAN, fue muy, pero muy utilizado por el hoy presidente cuando estaba en época de campañas; de hecho en los diferentes mítines que encabezó, señaló la relación entre priístas y panistas y la calificó como la “mafia del poder” y, ¡quién lo iba a decir!, ahora, el Jefe del Ejecutivo ha llamado a los “emisarios del pasado” a formar parte de su equipo, ahí está el ejemplo de Pemex donde, el brillante agrónomo Octavio Romero Oropeza, nada más no puede, el gobierno tuvo que recurrir a gente que ya había trabajado en la paraestatal y hasta estuvo involucrada en uno que otro escándalo, ¿o no?

A lo mejor al zacatecano se le olvida que en la discusión que tuvo lugar en la Cámara de Diputados sobre la Guardia Nacional, el mismísimo diputado de Morena, Pablo Gómez y Alvarez, tuvo que acercarse a negociar con la bancada tricolor que coordina René Juárez Cisneros, pues no contaba con las dos terceras partes reglamentarias para aprobar este tema.

Al final, todo salió mal, pues al presidente López Obrador, no le gustó nada que hubieran quitado el artículo que tiene que ver con que, en lo que la Guardia Nacional “aterriza”, sea el Ejército el que esté en las calles, pero como el propio Pablo Gómez lo dijo, no había otra forma de negociar con el PRI; si no se quitaba ese artículo, no se hubiera podido conformar en la Cámara Baja la alianza PRIMOR, que permitió sacar adelante la Guardia Nacional.

De San Lázaro, —como se recordará-, la minuta aprobada se envió al Senado de la República, donde es de esperarse que le tocará al coordinador de la fracción parlamentaria morenista negociar y resultaría hasta lógico que Monreal se tendría que acercar a la bancada que en la Cámara Alta coordina Miguel Angel Osorio Chong, pero ahí, según se sabe, hay serias diferencias entre uno y otro.

Será pues en el Senado de la República, donde se tendrá que negociar que la iniciativa de la Guardia Nacional pase, tal y como lo ordenó el presidente López Obrador y así no tenga el menor motivo de enojo.

Por lo anterior, resulta extraño que el senador Monreal diga que “Morena puede solo”, ya que guarda coincidencia ideológica con el PES y el Partido del Trabajo, que son los aliados históricos de los morenistas. ¿Será?

Por su parte, la señora Polevnsky, -a quien Monreal no ve con buenos ojos-, hizo referencia a PRIMOR, por el tema de Puebla y la reciente designación como gobernador interino del priísta Guillermo Pacheco Pulido.

Como es bien sabido, la dirigente morenista no ha quitado nunca “el dedo del renglón” en este asunto y siempre ha apoyado incondicionalmente a quien fuera abanderado de su partido al gobierno poblano, Luis Miguel Barbosa.

Para esta nueva elección, Polenvsky metió “con calzador” al experredista al señalar que volverá a ser candidato en unas elecciones en las que por cierto, ya dijo el presidente López Obrador, ahora sí se van a realizar en condiciones de confianza y serán democráticas, lo que suena más bien a una de las muchas presiones de las que fue objeto la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora.

Lo más probable entonces, es que el jefe del Ejecutivo haya “palomeado” esta naciente alianza PRIMOR, que le vino al modo en el caso Puebla. La primera de muchas.

MUNICIONES

*** El gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín González, se llevó las palmas en la edición 2019 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid; pues, frente a las más de 60 delegaciones internacionales participantes, el municipio de Tulum se adjudicó el galardón del “Mejor Destino Sustentable del Mundo”, por instrumentar una política de desarrollo turístico amigable con el medio ambiente.

Hablamos de una localidad que, con una tasa de crecimiento económico anual cercana al 30 por ciento, es fundamental para alcanzar los casi 11 mil millones de dólares que recibe anualmente el estado por derrama turística.

*** De manera unánime, los tesoreros municipales mexiquenses ubicados en el Valle de México nombraron a Fernando Reyna Iglesias, tesorero de Atizapán de Zaragoza, que gobierna Ruth Olvera, como su representante ante el Instituto Hacendario de esa entidad federativa. La interlocución de Reyna Iglesias no será sencilla, ante los graves problemas financieros, algunos en plena bancarrota, que les heredaron las administraciones salientes.

*** El que siempre da material, es el flamante presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, que otra vez volvió a “regar el atole”.

Resulta que estando de visita en Chiapas, donde ha estado comiendo tamales y otras delicias de la cocina de ese estado, el ex integrante de “Garibaldi”, confundió a las bellísimas Cascadas de Agua Azul, una importante atracción de la entidad, con cataratas. ¿Será por aquello que el morenista ya estuvo en las Cataratas del Niágara?, de plano, se le extravió la brújula y aún así, dice que él también tiene posibilidades para el 2024, igual que el letrado gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. ¡Qué tal!

*** El presidente López Obrador, está empeñado en seguir “evangelizando” al pueblo sabio y bueno. Ayer pidió no criminalizar, “ayúdenme a convencer a los que por necesidad se dedican a la ordeña de ductos (a que se quiten de esa actividad)… los entendemos, no los vamos a condenar porque hay mucha gente que plantea que se les juzgue y hasta se trata de justificar la tragedia. Ningún ser humano merece un castigo así. Que se le dé la espalda al robo de combustible”. ¡Qué tal!

