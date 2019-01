Cristina Rodlo se suma al reparto de “The Terror”

La actriz dará vida a “Luz”, personaje de gran peso en la historia original de AMC

Arturo Arellano

Cristina Rodlo se suma al reparto de la segunda temporada de The Terrorde AMC en donde interpretará a Luz, una estudiante de enfermería que es forzada a tomar difíciles decisiones entre su carrera profesional y su vida personal. Esta nueva temporada se situará durante la Segunda Guerra Mundial, más específicamente sobre un incómodo espectro que amenaza la comunidad japonesa-americana desde Baja California, hasta los campos de batalla en el Pacífico sur.

Si bien el estreno de esta segunda temporada aún no tiene fecha definida, Rodlo platicó con DIARIO IMAGEN, en entrevista, en la que adelantó algunos detalles. “Mi personaje es nuevo, soy una enfermera que está enamorada del personaje principal. Esta nueva temporada se situará durante la Segunda Guerra Mundial, sobre un incómodo espectro que amenaza la comunidad japonesa y americana desde Baja California, hasta los campos de batalla en el Pacífico sur. La serie contará con 10 capítulos y está bajo la producción ejecutiva de Ridley Scott. Se ahonda mucho en lo que les exigieron a los japoneses, como les llevaron a un campo de concentración”.

Siendo una serie situada en una época gris de la historia del mundo destaca que “es complicado, porque tienes que hacer todo un trabajo de mesa para entender lo que estaba pasando. Cómo enfrenta la situación cada personaje, el mío es uno centroamericano que vive en Los Ángeles. En ese momento no se permitía la unión matrimonial entre una mexicana con un japonés y es parte de lo que tiene que enfrentar mi personaje, es increíble la similitud que podemos encontrar entre los errores que cometieron los gobiernos en el pasado y los actuales, por ello la gente podrá identificarse con los personajes, dado que los productores hicieron un trabajo impecable”.

Explica que para la creación de su personaje “leí libros que nos recomendaron, aunque no hay mucha información de lo que pasaba con los latinos en Estados Unidos en esa época. En lo poco que pudimos encontrar vimos cómo interactúa a la gente básicamente, lo increíble es que esto pasó hace sesenta años y las cosas siguen igual, el racismo ya existía, la xenofobia, todas esas barreras raciales que ojalá un día superemos, porque a pesar de que la historia nos ha demostrado infinidad de veces que eso está mal, las cosas se siguen repitiendo. Esperemos que un día ya no existan las fronteras”.

Siendo un elenco conformado en un 98% por japoneses, 1% latinos y el otro 1% estadounidenses, Rodlo se dice orgullosa “De que me hayan tomado en cuenta para este proyecto, tuve un proceso de casting muy largo, empecé en agosto el año pasado y duró hasta octubre, teniendo el callback con los directores finalmente para que me dieran la noticia de que me había quedado. Celebro que las producciones apuesten por apoyar a un elenco que de primera instancia podría pensarse no es llamativo, pero que se vuelve increíble, cuando se empieza a contar la historia”.

Cristina aclara que “esta serie cambia de elenco e historia cada temporada, en este caso son 10 capítulos. El aprendizaje es estar en una historia no convencional, con un tema del que poco se ha hablado, aprendí de las cosas que la historia nos ha ido ocultando y me emociona que la gente pueda ir aprendiendo también”.