A 50 años de la azotea: The Beatles Rooftop Concert

John, Paul, George y Ringo tocaron por última vez fuera del estudio de grabación el 30 de enero de 1969

Asael Grande

Fue un jueves 30 de enero de 1969, en la que John, Paul, George y Ringo, tocaron por última vez fuera del estudio de grabación. El conocido “Rooftop Concert”, fue el último concierto que realizó The Fab Four, como parte de la culminación de las grabaciones del álbum Get Back, que empezaron el 2 de enero de 1969 en los estudios cinematográficos de Twickenham de Londres (siendo el director Michael Lindsay-Hogg el encargado del rodaje del documental, próximo a editarse en DVD y Blu Ray), para finalizar las sesiones en Apple Corps en Londres.

En ese entonces, los ánimos del grupo estaban cada vez más acalorados, ya que Paul McCartney mostraba interés por sacar el grupo hacia delante y ofrecer un gran álbum; John Lennon, inseparable de Yoko Ono, mostraba cada vez más menos interés por seguir con Los Beatles, mientras George Harrison se sentía menospreciado por el resto de sus compañeros, que no apreciaban su virtud como compositor, por ello, y tras discutir constantemente con McCartney, anunció dejaría el grupo (como lo hizo también Ringo Starr, meses antes).

La idea de Lennon era sustituir a Harrison por Hendrix o Eric Clapton, pero los cambios para continuar la grabación de lo que finalmente se conoció como Let it Be, tomaron nuevos aires al mudarse el cuarteto de Liverpool, de Twickenham Film Studios, a la calle 3 de Savile Row de la ciudad de Londres; el segundo cambio para bien de la banda, fue la invitación de Harrison al pianista Billy Preston, amigo del grupo desde sus días en Hamburgo, a que se uniera a las sesiones y tocara el piano en el planeado concierto.

Al finalizar las sesiones del álbum Get Back (después titulado Leti t Be,y producido por Phil Spector), The Beatles decidieron culminar las grabaciones con un posible concierto en en un hospital rodeados de niños enfermos, un concierto a bordo de un barco con multitud de admiradores, o frente a las pirámides de Egipto con un público formado por beduinos del desierto, pero finalmente, se decidió (la idea principal de Paul) por subirse al tejado del edificio donde trabajaban, enchufar los instrumentos y ponerse a tocar allí mismo a la hora del almuerzo del 30 de enero de 1969, y en la que tocaron los temas:

“Get Back” (take one), “Get Back” (take two), “Don’t Let Me Down” (take one), “I’ve Got a Feeling” (take one), “One After 909”, “Dig a Pony”, “I’ve Got a Feeling” (take two), “Don’t Let Me Down” (take two), y “Get Back” (take three), 42 minutos históricos, y algunas tomas extra, acompañados por el gran Billy Preston (a quien George Harrison había llevado a las sesiones de grabación), que hizo que la banda sonara como en sus mejores tiempos de The Cavern, o en el Shea Stadium. Al final de la actuación con Get Back, y con la policía local acechando a Los Beatles para que interrumpieran el concierto, y ser arrestados, Lennon, dirigiéndose a los presentes y con su particular sentido del humor, soltó las palabras: “Me gustaría dar las gracias en nombre del grupo y de cada uno de nosotros en particular, y confío en que hayamos superado la audición”. Años después, los irlandeses de U2, grabaron el video promocional de Where The Streets Have No Name,en la terraza del Republic Liquor Store en la calle séptima y la principal en Los Ángeles el 7 de marzo de 1987. También, los Simpson, hicieron una parodia de este concierto en el capítulo “Homer’s Barbershop Quartet”, en donde Homer, Skinner, Apu y Barney están vestidos con la misma ropa que Los Beatles ese día y dónde también termina interfiriendo la policía. Han pasado 50 años de aquel último concierto del mejor grupo de todos los tiempos: The Beatles.