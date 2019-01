Michoacán pierde en pleito Silvano Aureoles-AMLO

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Gobernador pide audiencia al Presidente

Huelga a maquiladoras, frena inversiones

Los espejos deberían pensar dos veces antes de devolver una imagen

Jean Cocteau, 1889-1963; escritor francés.

#SilvanoAureoles #AMLO #Michoacán #CNTE #BloqueDeTrenes #DelitosImpunes #MichoacánPierde #Maquiladoras #Huelga #CabezaDeVaca #FrenanInversiones #EstadoDeDerecho #DesinformanAlPresidente #SCJN #GrupoModelo #DevolciónDeImpuestos #IVA #AlejandroValenzuela #BancoAzteca #GrupoMartí #SportCity

Expresarse es muy difícil; aún para los políticos más experimentados. Esto le pasa al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien deja más dudas que respuestas sobre el conflicto que generaron los maestros de la Coordinadora del Magisterio, CNTE, al bloquear las vías de ferrocarril que dan acceso al Puerto Lázaro Cárdenas, en aquella entidad.

Dice Silvano que es inocente y culpa al gobierno Federal, concretamente al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de generar el conflicto magisterial al no pagarles a los mentores de su responsabilidad. AMLO le responde que el problema es de Aureoles.

Mientras el pueblo, los empresarios y todos los mexicanos quedamos peor que antes: totalmente desinformados sobre el origen, causas y efectos del bloqueo de trenes en aquella entidad. Claro que tiene orígenes políticos y efectos económicos.

Sin embargo, las posturas de ambos, AMLO y Silvano, son justificadas. Ambos, desde su punto de vista tienen razón.

Sin embargo, al revisar acuciosamente las respuestas, ambos defienden su chamba y responden a los grupos que los llevaron al poder.

Primero, no podemos dejar de ver que López Obrador es el jefe máximo de Morena, en tanto que Silvano es militante del PRD que, tras la salida de AMLO, se volvió en un partido paria. Este antecedente deja ver que la CNTE se mueve bajo estrategias bien pensadas; saben que golpetear a Aureoles les da un salvoconducto con la estructura federal. Los enemigos de mis amigos son mis enemigos, parece rezar la consigna.

Silvano usa sus propias herramientas. Pide audiencia al Presidente, quien no da acuse de recibido y al mismo tiempo le responde a los de la CNTE que si no dejan el paro, no abra mesa de diálogo, ni dinero que les envió el gobierno federal. Esto, obviamente, molestó a López Obrador.

La CNTE juega sus cartas bajo la aceptación tácita de funcionarios de la Federación. Al final de cuentas, el pueblo de Michoacán, sus empresarios y el sector productivo son los grades perdedores. Nadie pagará los multimillonarios daños que provoca ese bloqueo, que son delitos federales que el gobierno Federal se niega a castigar. No es miedo, ni precaución, es complicidad.

PODEROSOS CABALLEROS: También, en el movimiento huelguístico de maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, entidad gobernada por Francisco García Cabeza de Vaca, que afectó a decenas de empresas, deja grandes pérdidas.

La interpretación de las demandas laborales generó pérdidas extraordinarias a las empresas, lo que sus propietarios, ante la falta de un estado de Derecho, prefieren irse del país. Así, le dieron gusto al Presidente Donald Trump. Es patear la olla los frijoles.

*** Grupo Modelo desmintió al Presidente López Obrador, quien afirmó en su conferencia matutina del martes, que había frenado la devolución de miles de millones de pesos del SAT, por concepto de IVA, a esa empresa. El proceso lo llevan varios exaccionistas de la compañía y que hoy no tienen ninguna relación. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia determinó darle la razón al SAT, no por intermediación de López Obrador o alguno de sus colaboradores, sino porque respondió adecuadamente la administración de Enrique Peña Nieto, la demanda fiscal. Quien le da la información al Presidente, la da incompleta o manipulada. Por cierto, a todos los mexicanos no da gusto que se aplicó la ley, ante una acción abusiva, de acuerdo a la Corte, de empresarios mexicanos.

*** Rápidamente Alejandro Valenzuela director de Banco Azteca respondió ante una información publicada por Reforma que relaciona a la institución con “adjudicaciones directas”.

Banco Azteca, dijo, tiene 16 años de operar y es un competidor en un mercado donde 5 bancos concentran el 72% de los activos del sistema, controlan el 74% de los créditos y el 77% de la captación de recursos del público. Banco Azteca es el de mayor presencia nacional con 1,771 sucursales en 785 municipios del país; en 170 son el único banco con presencia. Reforma se refiere a la Cofeco, que encabeza Alejandra Palacios, como fuente de la acusación de “adjudicaciones directas”. Palacios debe estar enfocada a promover la competencia donde 5 bancos concentran el mercado. Solamente con inclusión financiera y competencia leal, dijo Valenzuela, México se transformará en el país que todos deseamos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Grupo Martí, bajo el liderazgo de Paul Smith Márquez, entregará juguetes donados por Sport City, Tiendas Martí y Emoción Deportiva. El CEO de Sport City, Agustín Adelantado entregará las donaciones a 300 niños de Fundación PACO; Hogares providencia; Asilo Primavera y Hogar Dulce Hogar.

poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano