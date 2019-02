La vida del Presidente corre peligro

La Ley de Herodes

José Luis Montañez

Casi todos los días escucho completa la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y analizo con detenimiento cada una de las preguntas de los reporteros de la fuente.

Creo que algunos de los comunicadores y también millones de sus seguidores están pendientes del momento, minuto, hora y día en que el tabasqueño haga el anuncio estelar de su gobierno.

“Compañeros de los medios de comunicación, diría el sonriente mandatario con su pausado acento, hoy quiero compartir a ustedes la siguiente información: después de que mi gobierno implementó un conjunto de medidas y estrategias contra la corrupción, les anuncio que a partir de esta fecha nuestro país ha quedado liberado totalmente de este mal que lo aquejó durante muchos, pero muchos años y que tuvo su etapa estelar en los gobiernos de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Y es que todos los días, millones de mexicanos, -los que votaron y también lo que no votaron por él-, exigen al tabasqueño que cumpla su palabra empeñada en sus tres campañas presidenciales en las que participó con la promesa de hacer un gobierno diferente y frenar el saqueo al que ha sido sometido el país desde hace más de 500 años, pero sobre todo en los últimos 36 años, en los que, según las propias palabras del presidente, los tecnócratas nos bolsearon a todos los mexicanos y feo..!

El saqueo en Pemex

Sería no sólo bueno, sino también muy sano y saludable para todos que en una mesa de debate, tipo las campañas políticas del año pasado, se citara a comparecer ante la opinión pública en vivo y en directo y en cadena nacional a los ex presidentes de México Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón –rogándole por favor no tome un día antes, para darle la seriedad que el caso requiere– y bueno también al recientemente relevado del cargo Enrique Peña Nieto.

A Zedillo tenemos que hacerle la primera pregunta de la noche y sería la siguiente: “Diga usted, como consta en documentos oficiales de ese entonces, ¿si su gobierno recibió una bitácora con 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo, de acuerdo repito, a los números que Pemex reportó al final del mandato de Carlos Salinas de Gortari.

Segunda pregunta, también para Zedillo Ponce de León: “Diga usted, ¿si es cierto, como se dice, que su gobierno vendió, entregó, hipotecó o malbarató cinco mil millones de barriles de petróleo (de los 65 mil millones de barriles de reservas probadas que se tenían), a los Estados Unidos, cuyo gobierno le extendió a usted una línea de crédito, vía organismos internacionales y bancos transnacionales, para tapar su famoso error de diciembre de 1994 que hundió al país en tremenda crisis económica?

Por cierto se dice que cada barril de petróleo nuestros vecinos del norte lo pagaron a diez dólares.

La era de Foximiliano

Pregunta para Vicente Fox: Diga usted, como obra en los registros de la Paraestatal Petróleos Mexicanos, ¿si su gobierno recibió poco menos de 53 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo de las 65 mil que había al inicio del zedillato?

Y sí, de acuerdo a los registros de la paraestatal, ¿cinco mil millones de barriles se ocuparon para pagar o garantizar el préstamo, (eso fue lo que usted nos dijo señor Zedillo Ponce de León en su momento a los mexicanos), de los 50 mil millones de dólares que nos avalaron nuestros bondadosos vecinos del norte para evitar la quiebra de nuestro país por su famoso error..?

La administración del citado mandatario habría dispuesto además de algo así como otros 7 mil millones de reservas probadas de petróleo para el consumo interno y la venta al extranjero, tomando en cuenta una producción diaria de 3.5 millones de barriles de crudo.

Para Felipe Calderón Hinojosa la siguiente pregunta –nuevamente le rogamos no beber cuando menos 24 horas antes del debate con el fin de que sus respuestas sean en sus cinco sentidos–.

Diga usted, señor ex presidente Calderón, ¿si es cierto, como consta en los libros y registros de Pemex, que su gobierno y el del señor Vicente Fox dispusieron de unos 13 mil millones de barriles de petróleo de los 53 mil millones de barriles de petróleo en reservas probadas que dejo Zedillo en Pemex al entregar su administración ?

Un mexiquense en aprietos

Pregunta para Enrique Peña Nieto: Diga usted, como constata en los libros y registros de Pemex ¿si su administración dispuso de cuando menos 7 mil millones de barriles de reservas probadas de nuestro petróleo y por qué al inicio de su gestión solo encontró usted que la paraestatal había bajado drásticamente su stock de reservas hasta situarse por debajo de los diez mil millones de barriles de reservas probadas y que fue lo que hicieron ustedes con los 65 mil millones de barriles de reservas probadas y comprobadas de nuestro petróleo que recibió Ernesto Zedillo de la administración de Carlos Salinas de Gortari?

Pregunta para los cuatro ex presidentes de México o sea Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto:

¿Dónde quedaron unos 30 mil millones de reservas en barriles de petróleo que según los registros de Petróleos Mexicanos se desaparecieron durante sus mandatos y que formaban parte de nuestras reservas probadas del hidrocarburo certificadas por organismos internacionales..?

Si tomamos como media el precio de un barril de petróleo en 30 dólares, estaríamos hablando de novecientos mil millones de dólares o algo así como 18 billones de pesos mexicanos, en petróleo los que se desaparecieron como por arte de magia en estos cuatro sexenios.

Dinero más que suficiente para cubrir los gastos totales del gobierno federal en toda una administración presidencial.

En otras palabras con esos recursos la administración de López Obrador estaría en condiciones de entregarnos a cada uno de los 120 millones de mexicanos, una residencia de tres pisos con dos Mercedes Benz a la puerta. De ese tamaño ha sido el robo a la nación en estos últimos 24 años de gobiernos dizque democráticos y honestos en México..!

Él solo no va a poder

Por eso cuando hablamos de huachicol y sus 60 mil millones de pesos anuales en pérdidas para Pemex, hablamos de un robo insignificante. Algo así como 70 mil millones de dólares en 24 años o sea dicho de otra manera los periodos presidenciales de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

Por eso Pemex es considerada ya la industria petrolera más saqueada del mundo y su futuro está en riesgo, si el gobierno mexicano no pone fin al brutal saqueo en la paraestatal.

Cómo no va recibir amenazas el presidente Andrés Manuel López Obrador, si los intereses de los perversos se miden en miles y miles de millones de dólares.

El mandatario en turno acaba de anunciar que no va ir contra los capos de la droga y el huachicoleo, y yo agregaría, que tampoco contra los que él llamó por décadas la mafia en el poder.

En el primer círculo del tabasqueño y sobre todo entre los titulares de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General del país y parte del gabinete se conoce ya de los mensajes enviados por el crimen organizado y sus “ padrinos” para que le baje dos rayitas a su discurso anticorrupción o se atenga a las consecuencias.

Y es que a decir verdad: el miedo no anda en burro… ¿o sí ?

montanezaguilar@gmail.com