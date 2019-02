Dará López Obrador prioridad a cañeros mexicanos

Revisará acuerdos comerciales internacionales

Andrés Manuel López Obrador dijo en Córdoba, Veracruz, que apoyará la producción nacional de azúcar, que se ha visto perjudicada por la entrada de jarabe de maíz de alta fructosa estadounidense, que tiene a las compañías refresqueras como su principal usuario.

“Ahora vamos a revisar los acuerdos que hicieron de la venta de azúcar al extranjero y los permisos que dieron para utilizar edulcorantes que vienen del extranjero.

“Sí queremos el libre comercio y vamos a respetar los acuerdos, pero vamos a defender al productor nacional. Primero México y luego el extranjero”, afirmó ante cientos de simpatizantes.

El Presidente dijo que trabaja 16 horas todos los día para que le dé tiempo de echar a andar sus proyectos sociales.

Recordó que desde las 6:00 horas tiene reuniones con el Gabinete de Seguridad para supervisar lo que ocurre en todo el país.

“Va a alcanzar el tiempo, porque sí van a alcanzar los seis años, porque no estoy trabajando 8 horas diarias, estoy trabajando 16 horas diarias.

“Y vamos a hacer, en seis años, 12 (años), porque no va a haber reelección. Soy partidario del ‘Sufragio efectivo no reelección’, pero con 6 años nos va a alcanzar para sentar las bases y para que ya no puedan dar para atrás a toda la transformación que se va a iniciar en este sexenio”, planteó.

Sembrando Vida invertirá 24 mmdp para generar 20 mil empleos

López Obrador anunció este domingo que el gobierno federal invertirá 24 mil millones de pesos para el programa Sembrando Vida en esta entidad, mediante el cual se crearán este año 20 mil empleos permanentes en la región de Córdoba, desde ahora hasta que termine el sexenio.

Aseguró que el proyecto que dio inicio en las regiones de Acayucan, Córdoba y Papantla, se ampliará a todo el estado de Veracruz, para sembrar 50 mil hectáreas y que todos los ejidatarios y pequeños propietarios interesados puedan cultivar su parcela, le saquen provecho y lo dejen como herencia a sus hijos y nietos, a las nuevas generaciones.

De gira por Veracruz, López Obrador afirmó que el camino para el desarrollo y progreso, para acabar con la pobreza del pueblo, es rescatar el campo, que en el caso de esta entidad, es la fábrica más importante de alimentos de México y estaba en el abandono, por lo que en esta administración, las autoridades van a regresar al agro, para que el productor pueda trabajar donde nació, donde está su familia y sus costumbres.

Sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el mandatario destacó que serán beneficiados 100 mil jóvenes veracruzanos que podrán capacitarse, apoyarse de un tutor y, lo más importante, alejarse de actividades delictivas.

Indicó que 12 mil 181 estudiantes de nivel universitario recibirán dos mil 400 pesos mensuales para que terminen su carrera y reiteró que es muy importante apoyar a los jóvenes, por lo que se crearán a partir de este 2019, ocho universidades públicas en Veracruz.

Ofrecerá AMLO apoyo a deudores de Infonavit

Un plan para asistir a quienes tienen adeudos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) será presentado esta semana, informó el mandatario.

“El martes voy a anunciar un programa para apoyar a los que tienen crédito del Infonavit y a nadie se le va a despojar de sus casas, a nadie”, dijo.

“Hay mucha preocupación porque los que tienen créditos del Infonavit, pagan y pagan y pagan y no terminan de pagar”, sostuvo sobre las opiniones que ha escuchado en sus giras por México.

La morosidad de los créditos hipotecarios se considera como una deuda de 91 días o más desde la última fecha de pago y es la razón por la que el Infonavit podría requerir la entrega de un inmueble.

Para este 2019 los saldos de las hipotecas de Infonavit tendrán aumentos derivados de la inflación esperada y no por el alza al salario mínimo recientemente anunciada.

De 2016 a 2017, la Unidad de Medida Actualizada (UMA), que se modifica con base al índice de la inflación, tuvo un aumento de 3.35 por ciento, pero del año pasado a 2018 el aumento ha sido de 6.76 por ciento.

López Obrador pierde vuelo de regreso a la CDMX

El Presidente Andrés Manuel López Obrador perdió su vuelo de regreso a la Ciudad de México, luego de hacer una gira por Córdoba, Veracruz, donde presentó el programa Sembrando Vidas.

El vuelo de Interjet 2550 de las 13:05 partió del puerto de Veracruz sin el titular del Ejecutivo federal como está previsto en la agenda oficial de Presidencia.

Se conoció que el presidente cambió su vuelo a uno posterior porque su evento en Córdoba terminó después de las 12:35 horas y el tiempo de traslado es de 40 a 50 minutos de Córdova al Aeropuerto Internacional de Veracruz.