Seducción, misterio y muerte conforman la puesta en escena “El río”

Un hombre (Sergio Bonilla) invita a la mujer (Marina de Tavira) a su cabaña, con la intención de enseñarla a pescar; pero su objetivo es que ella caiga en sus redes

Se presenta de jueves a domingo en el Teatro Santa Catarina

Asael Grande

Cultura UNAM, a través de la Dirección de Teatro presenta el reestreno de la puesta en escena “El río”, de Juz Butterworth, bajo la dirección de Enrique Singer, en el Teatro Santa Catarina (Jardín Santa Catarina No. 10, Coyoacán), que inició te temporada el 1 de febrero, hasta el 3 de marzo..

Juz Butterworth es uno de los dramaturgos ingleses contemporáneos más exitosos, en el 2012 escribió “El río”, obra que es llevada a escena por Enrique Singer, con un gran elenco integrado por: Sergio Bonilla, Ana Isabel Esqueira, Inés de Tavira y Norma Flores, quienes a lo largo de sesenta minutos, nos involucran en esta historia, en la que a través de “El río” se aborda la vida de uno de los personajes solitarios y atormentados quienes, durante una noche de tranquilidad luego de un largo día de pesca, protagonizan un evento desafortunado que revela la naturaleza cruel que arropa a los personajes.

“Estoy contenta y orgullosa de integrarme a este equipo, esta es una obra que ya tuvo una primer temporada el año pasado, y es de un autor dramaturgo inglés, Juz Butterworth, quien hizo presentaciones en Londres y Nueva York, y Enrique Singer la ha montado en México de una manera magistral; es una obra que toca temas universales, qué no sería del amor y las relaciones interpersonales, siempre ha dado de qué hablar, y en ese sentido esta puesta en escena juega entre lo onírico, y lo real, hay varias atmósferas en donde no se sabe muy bien hacia dónde te están llevando, hay momentos de comedia romántica, un thriller, un drama, una historia de terror, entonces, esas sutilezas de cómo lo aborda el dramaturgo, me parece excepcional; mi personaje se llama La Mujer, y en ese sentido podemos ser cualquiera de nosotras, habla de los roles que ocupamos en las parejas, y lo interesante de esta historia es cómo nos repetimos o nos enfrascamos en un cierto rol, y cómo interactuamos con los demás a partir de esa posición que ocupamos, en vez de dejarnos sorprender por los encuentros fortuitos”, dijo la actriz Ana Isabel Esqueira, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Enamoramiento, seducción, misterio, confusión, son elementos constantes a lo largo de la historia. Hay un juego con los personajes femeninos y con el tiempo, pareciera que se está en el presente, pero en momentos en el pasado, con diferentes mujeres o con la misma.El hombre(protagonista) da la impresión de que siempre está en constante búsqueda de la mujer ideal que lo atrapó o de la que quisiera tener: “si todo marcha bien, estaré estrenando un proyecto con Hugo Arrevillaga, para el mes de abril, siempre hay que celebrar que haya espacios y recintos teatrales”.

“El río” es una obra que hace de la forma de la vida una metáfora, porque en el fondo lo que retrata es cómo nuestra vida está regida por patrones, que se repiten casi igual, pero no exactamente igual, porque no se repiten de manera circular, sino en espiral: “es una obra para adolescentes y adultos, y para todo aquél que esté interesado en la exploración de sí mismo y en cómo se relacionan con sus parejas, ha sido un reto muy importante para mí el estar en esta obra, me ha dejado mucha reflexión para mi propia vida personal”, finalizó Esqueira.

La puesta en escena “El río” la protagonizan: Sergio Bonilla, Ana Isabel Esqueira, Norma Flores e Inés de Tavira; la dirección corre a cargo de Enrique Singer.