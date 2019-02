Gil Rivera homenajeará a José José junto con Marysol Sosa

También agradeció a Diana Vanoni y Fabiola Jaramillo por aceptar ser sus “nereidas” en el concierto que ofrecerá el sábado 16 de febrero en el Centro Cultural “Roberto Cantoral”

El cantautor Gil Rivera, autor de canciones exitosas como “Mi amigo Bronco” y “No es a mí”, ofrecerá un concierto en el Centro Cultural “Roberto Cantoral” de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), en el que hará un recorrido por sus más emblemáticos temas, además de presentar canciones de su reciente material discográfico, “Feliz de la muerte”, en un concierto titulado “Nereidas”.

“En este evento, voy a estar acompañado de tres nereidas, de tres sirenas queridísimas, Fabiola Jaramillo, que es una extraordinaria cantante, conductora de televisión, y que estuvo acompañándome en los conciertos del Lunario del Auditorio Nacional; estará conmigo también Diana Vanoni, a quien la volví a encontrar cuando estaba interpretando a Armando Manzanero, y es padrísimo porque, tenerla junto de mí, y que pueda estar participando conmigo y abriendo el concierto, creo que será algo fabuloso para las ‘Nereidas’; platicando con ella, de que iba a tener un concierto en el Centro Cultural “Roberto Cantoral”, y que a ella le gusta en particular un tema que grabó su papá, y creo que el hecho de que participe conmigo y me acompañe en el escenario, y le hagamos un pequeño homenaje a alguien que todos los mexicanos queremos, a don José José, es para mí es un honor invitar a Marysol Sosa”, comentó el cantautor Gil Rivera, en conferencia de prensa.

Doce poemas musicalizados, entre los que está el Danzón más bello del mundo, con la extraordinaria letra de Gil, y grabado con Armando Manzanero; y además, un tema positivo, grabado con el ícono del rock, Alex Lora, es lo que interpretará el compositor Gil Rivera, en su primer concierto del 2019 en el Centro Cultural “Roberto Cantoral”.

“En el concierto vamos a presentar el video de la canción ‘Feliz de la muerte’, pero ahí viene inmersa una canción de Amador Pérez Torres, que se llama ‘Dimas’, y yo de pequeño, cuando la escuchaba, me gustaba mucho, y me hacía llorar, y encontré ahí la palabra nereidas, que son sirenas, y cuando le enseñé el tema a Armando Manzanero, decidió grabarla conmigo en este disco, y me di a la tarea de hacerla sonar, he tenido la fortuna de cantarla con los danzoneros, esa es la historia del disco, y ahora lo voy a compartir con bellas sirenas, este 16 de febrero, en concierto”.

“Siempre he admirado al maestro Gil Rivera, lo conozco desde hace años, su música para mí ha sido particular, y a estar a días de poder compartir el escenario con él, me hace crecer más, una como cantante se agradece de corazón, estoy lista para compartir una noche de grandes éxitos, voy a cantar temas que en su momento le interpretó mi padre, como ‘Ámame’, y siempre agradecida por la oportunidad de cantar con Gil Rivera, el concierto será un día antes del cumpleaños de mi padre, que es el 17 de febrero, y hacerlo al lado de grandes bellezas”, dijo Marysol Sosa a DIARIO IMAGEN.

Gil Rivera se presentará este próximo 16 de febrero con la mejor acústica de México, sus mayores éxitos como compositor y los temas de su nueva producción “Feliz de la muerte”, álbum que contiene, entre otros, “Nereidas” el inmortal danzón de Don Amador Pérez Torres, con letra de Gil Rivera e interpretado por Gil y Armando Manzanero.