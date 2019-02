“5X8 Comedia” será plataforma para la comicidad mexicana

El programa se estrenó el pasado 31 de enero por Distrito Comedia y presentará artistas de Stand Up, payasos, imitadores y cuentachistes

En todas sus expresiones y de la mano de Israel Jaitovich

Arturo Arellano

El programa 5X8 Comediaes un espacio que integrará a las diferentes expresiones de la comicidad mexicana, en un formato en el que el hostal presentador es un comediante consagrado de México, mientras que cinco comediantes más subirán al escenario para ofrecer una rutina de 8 minutos de duración.

Durante una presentación especial del programa en El Cuevón de San Ángel se dio a conocer que los participantes de este show televisivo serán artistas del Stand Up, payasos, imitadores, cuentachistes, entre otros que tratarán de ganarse un lugar en el gusto del público. Lo mismo se adelantó que entre los participantes confirmados se encuentran El Costeño, El J.J., Alan Saldaña, El Indio Brayan, Chevo, René Franco, Perro Guarumo, El Borrego Nava, Radamés de Jesús, Carlos Eduardo Rico y muchos más.

Cabe destacar que este programa es una producción de Israel Jaitovich, quien declaró “Distrito Comedia es el canal número uno de Televisa Network y está entre los cinco mejores canales de todo cable, es un fenómeno de canal, porque queda claro que en México la gente se quiere reír.

Asegura que “era un canal huérfano, con programación de canal dos y publicidad, entonces levanté las manos para decir ‘quiero ser el padre de Distrito Comedia’, creo en la especialización y debemos hacerlo con este canal”.

Así destacó que “al ser un actor que hace comedia y que produce comedia, me atreví a dirigir este canal. Desde septiembre lo manejamos con mi oficina, inventamos una familia que vive viendo comedia en este canal, cambiamos la imagen, el logo, logramos crecimiento de rating y habiendo establecido esto, teníamos que empezar a producir programas nuevos. De modo que este estrenamos ‘5X8’, donde reconocemos a la gente de Stand Up, pero lo que no reconocemos es que se dividan de la comedia, que importa si lo hacen solos a cara limpia o si lo hacen como los payasos con la cara pintada porque son muy feos, aquí ningún humor es discriminado”, sentenció.

Por lo anterior ,en este programa dice “cabe un mago, un payaso, standupero, comediante, imitador, no discriminamos el humor en cualquiera que sea su expresión. Queremos darle además al programa un valor de producción. Son cuatro programas por temporada, para hacer 12 en total durante un año. La primera la hicimos en complicidad con ‘Cats’, de modo que el programa abre con un número de ‘Cats’ y cierra con un número de ‘Cats’, eso le ayuda a los comediantes porque se graba en el callejón de los gatos y no tienen solo un fondo de pared de ladrillos y un vaso de agua”. Sabedor de qué hay mucho talento mexicano y no siempre tienen el reflector que merecen, Jaitovich asegura que quiere convertir este show en una plataforma para todos esos artistas. A la presentación del programa acudieron para actuar, El Indio Brayan, Alexa Zuart , Alan Saldaña y El Chevo.